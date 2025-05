Charleroi a enfoncé le Standard au meilleur moment et peut se mettre à rêver : "On savait qu'avec le message de leurs supporters..."

6/6 contre le rival liégeois et une avance de quatre points en tête des Europe Play-Offs : semaine parfaite pour Charleroi, comme en témoignait Daan Heymans au coup de sifflet final.

Ce dimanche, Charleroi a frappé un nouveau grand coup dans les Europe Play-Offs en s'imposant au Standard. Les Zèbres ont réalisé le 6/6 contre les Rouches, après le 1/6 de la saison régulière. Une victoire qui fait beaucoup de bien dans les têtes et notamment à Daan Heymans.

"On a eu dur quelques années contre le Standard, ça fait plaisir de prendre deux victoires de suite contre eux, surtout dans un moment si important avec les autres résultats. On prend quatre points d'avance, mais ça fait surtout plaisir de gagner deux fois contre eux", a-t-il réagi à notre micro, avant de livrer son analyse de la rencontre.

Charleroi devait marquer en premier et a su le faire

"On a bien commencé dans le premier quart d'heure sans avoir de vraie occasion. Ensuite, ils sont rentrés dans le match et même si on n'a pas paniqué, on a eu dur. On n'arrivait pas vraiment à montrer notre jeu. Comme je l'ai toujours dit, marquer le premier ouvre le jeu et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps."

On savait que si on marquait, le jeu allait s'ouvrir"

"Surtout avec la banderole des supporters du Standard, on savait que si on menait le jeu allait s'ouvrir parce qu'ils devaient venir. On a contrôlé et on a eu assez d'occasions pour faire 0-2 et 0-3. C'est encore un point de travail, parce que contre des équipes qui marquent beaucoup de buts, il faudra mettre le deuxième but pour se relâcher. "

De supporters, il n'y en a pas eu côté carolo, décision du bourgmestre de Liège Willy Demeyer. Les joueurs de Rik de Mil sont toutefois allés saluer le kop visiteur vide au coup de sifflet final, tout un symbole.

Sans nos supporters, ce n'était pas un vrai choc wallon"

"Sans nos supporters, ce n'était pas un vrai choc wallon, il manquait quelque chose. Il y a toujours une rivalité. Bien sûr, ça ne peut pas être trop dans le négatif, mais les chants restent chouettes, c'est un derby. C'est dommage qu'ils n'étaient pas là, mais ils ont vu à la télévision qu'on a su faire le job."

Trois journées avant la fin, Charleroi compte à présent quatre longueurs d'avance sur Westerlo et est bien parti pour remporter les Europe Play-Offs. "On a tout en main, rien ne peut nous arriver si on fait notre travail. Pendant la saison, on a eu dur contre Malines, Westerlo aussi et on a fait 1/9 contre Louvain. Même si on est dans une bonne spirale, il ne faudra pas prendre ces matchs à la légère", a conclu Daan Heymans.