KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le KRC Genk est actuellement 1er des Europe Play-offs avec 29 unités, tandis que le Standard a trois unités de moins et est 3e. Ce match s'annonce donc important dans la lutte pour la première place dans ces Play-offs 2.

Le Standard de Liège reste sur une défaite contre l'Antwerp à Sclessin ce mardi (1-2). Le KRC Genk a, de son côté, arraché un partage à domicile contre le Sporting de Charleroi (1-1).

Fossey et Karétsas de retour

Marlon Fossey devrait faire son retour avec les Rouches. Dennis Ayensa est toujours touché à la malléole, tandis que René Mitongo est incertain. Ilaimaharitra, Teuma et El Hankouri sont également toujours blessés.

Du côté du KRC Genk, Konstantínos Karétsas devrait être retour. Bryan Heynen est, lui, incertain. Tobias Lawal est toujours blessé.

Voici les compositions probables :





KRC Genk : Brughmans - El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina - Heynen, Bangoura - Karetsas, Heymans, Ito - Mirisola

Standard de Liège : Epolo - Lawrence, Bates, Homawoo - Fossey, Karamoko, Nielsen, Mortensen - Abid, Saïd, Nkada