Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 25/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 5
KRC Genk - Standard : voici les compositions probables
KRC Genk - Standard : voici les compositions probables
Photo: © photonews

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le KRC Genk est actuellement 1er des Europe Play-offs avec 29 unités, tandis que le Standard a trois unités de moins et est 3e. Ce match s'annonce donc important dans la lutte pour la première place dans ces Play-offs 2.

Le Standard de Liège reste sur une défaite contre l'Antwerp à Sclessin ce mardi (1-2). Le KRC Genk a, de son côté, arraché un partage à domicile contre le Sporting de Charleroi (1-1).

Fossey et Karétsas de retour

Marlon Fossey devrait faire son retour avec les Rouches. Dennis Ayensa est toujours touché à la malléole, tandis que René Mitongo est incertain. Ilaimaharitra, Teuma et El Hankouri sont également toujours blessés.

Du côté du KRC Genk, Konstantínos Karétsas devrait être retour. Bryan Heynen est, lui, incertain. Tobias Lawal est toujours blessé.

Voici les compositions probables :

KRC Genk : Brughmans - El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina - Heynen, Bangoura - Karetsas, Heymans, Ito - Mirisola

Standard de Liège : Epolo - Lawrence, Bates, Homawoo - Fossey, Karamoko, Nielsen, Mortensen - Abid, Saïd, Nkada

Prono KRC Genk - Standard

KRC Genk gagne
Partage
KRC Genk KRC Genk gagne Partage Standard Standard gagne
82.38% 13.52% 4.1%
Les plus populaires
2-1
(73x)		 2-0
(66x)		 3-1
(35x)

Comparatif KRC Genk - Standard

Classement

1
3

Points

29
26

Gagner

2
2

Perdre

0
2

Buts inscrits

5
7

Buts reçus

3
6

Cartes jaunes

7
5

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

23
22
35
22/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
10/08 18:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard
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13:20

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 16:00 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 18:15 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20:45 Antwerp Antwerp
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