🎥 Le Standard a éteint Genk en quelques minutes et quasiment verrouillé sa place dans le top 8

Ce dimanche soir, le Standard de Liège recevait Genk lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila pouvait compter sur l'ensemble de ses troupes pour la réception du leader actuel de D1A. Côté genkois, Wouter Vrancken devait se passer des services de Munoz et de Samatta. Oyen était sur le banc.

Le Standard de Liège débutait la rencontre fort bas, commettait beaucoup de déchets techniques et multipliait les pertes de balle tandis que Genk avait la possession et se procurait les meilleures opportunités. Mais Bodart empêchait les visiteurs de prendre les commandes de la rencontre en effectuant un arrêt devant Mike Trésor (3e), en repoussant une tête vicieuse de Sor (5e) et en déviant un tir croisé de Paintsil (22e). Et c'est pourtant le Standard de Liège qui ouvrait le score alors que Genk était à dix sur le terrain (Cuesta était sorti et prêt à se faire remplacer par Sadick). Ohio décochait un tir croisé écarté du bout des doigts par Vandevoordt, mais Zinckernagel traînait par là et envoyait le ballon au fond (33e), 1-0. Groggy, Genk concédait un penalty à cause d'une intervention fautive de Preciado sur Zinckernagel. Le Danois se faisait justice et allait de son doublé en trompant le portier adverse (39e pen), 2-0.

🎯² | Philip Zinckernagel n’a eu besoin que de six minutes pour mettre un doublé face au leader. 🔴⚪️ #STAGNK pic.twitter.com/0XhMKBnlnY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 9, 2023

En début de seconde mi-temps, Paintsil tentait sa chance à trois reprises, mais ne parvenait pas à tromper Bodart (46e, 54e et 59e). Les visiteurs pensaient obtenir un penalty à l'heure de jeu après une sortie manquée du dernier rempart liégeois, mais la VAR décidait qu'El Hadj était hors-jeu avant le contact avec Bodart. Ce dernier était encore à la parade en fin de rencontre en boxant une frappe puissante de Heynen (76e) et en captant un nouveau tir de Paintsil (77e). Durant le temps complémentaire, Genk touchait la barre avant de voir Fossey sauver le cuir sur la ligne (90e+5). Le score ne bougeait plus (2-0).

© photonews

Pourtant moins bien en début de partie, le Standard de Liège a éteint Genk en quelques minutes via le doublé de Zinckernagel. Grâce à ce succès, le matricule 16 verrouille quasiment le top 8 (encore 1 point et c'est fait) et conforte sa sixième place avec 52 points et revient à trois longueurs du Club de Bruges. Genk reste à la première place mais ne compte plus que deux petits points d'avance sur l'Union SG.

Standard de Liège : Bodart, Fossey, Dussenne, Bokadi, Laifis (Noubi 81e), Dönnum, Alzate (Perica 81e), Cimirot, Zinckernagel (Davida 52e), Balikwisha (Melegoni 65e), Ohio (Canak 65e)

KRC Genk : Vandevoordt, Arteaga, Cuesta (Sadick 35e), McKenzie, Preciado, Hrosovsky (Ouattara 88e), Heynen, El Khannouss (Castro 63e), Paintsil, Mike Trésor, Sor (Aït El Hadj 46e)

Arbitre : Nicolas Laforge

Avertissement : Canak (86e), Dussenne (87e), Bokadi (90e+2) ; Preciado (36e), Heynen (71e), Arteaga (89e)

But : Zinckernagel (33e et 39e pen)

Assistance : 24.595