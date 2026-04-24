Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Racing Genk et Nicky Hayen ont tranché. Malgré le retour de blessure de Tobias Lawal, Lucca Brughmans (17 ans) va terminer la saison en tant que titulaire dans les cages.

Lucca Brughmans a fait ses grands débuts avec l'équipe première du Racing Genk en Europe Play-Offs, avec un déplacement au Royal Antwerp comme tout premier match dans l'élite du football belge.

Profitant des quelques erreurs coûteuses et de la blessure de Tobias Lawal, le portier de 17 ans est devenu le titulaire entre les perches, à la Cegeka Arena, rejoignant ainsi une grande lignée de gardiens à avoir été formés et à avoir fait leurs débuts dans le club limbourgeois.

Et selon Het Belang van Limburg, le choix de Nicky Hayen est définitif. Même si Tobias Lawal revient progressivement de blessure et semble prêt à jouer, Lucca Brughmans va conserver sa place dans les cages jusqu'à la fin de la saison.

Lucca Brughmans va garder sa place de titulaire au Racing Genk

Le tout jeune portier de 17 ans n'a encore jamais vraiment déçu, que ce soit avec Genk ou avec l'équipe nationale espoirs, en U17 ou en U18. Lucca Brughmans semble déjà bien plus fiable que Tobias Lawal, pourtant de huit ans son aîné.


Au Racing Genk, lancer un jeune gardien qui pourrait devenir une référence à son poste dans quelques années est devenu une tradition. Le cas de Thibaut Courtois est évidemment le plus connu, mais ne parler que de lui serait ignorer Logan Bailly, Nordin Jackers, Maarten Vandevoordt, Mike Penders et bien d'autres. Lucca Brughmans est donc clairement le nouveau nom sur cette liste.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (25/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Lucca Kiaba Brughmans

Plus de news

🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

09:30
Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

07:40
Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

08:30
Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert Analyse

Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert

08:00
Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ? Analyse

Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ?

07:20
C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

07:04
1
De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

06:00
Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

06:30
Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

19:00
Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

23:50
Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

06:00
Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

23:30
"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

23:53
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

23:00
Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

22:37
Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

23:00
Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

22:33
"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

22:00
Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

21:40
Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

21:20
Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

20:30
🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

21:00
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

19:30
Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

16:30
Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

17:00
1
🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

18:30
Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

15:40
Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

18:00
Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

17:30
Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

13:20
🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

16:00
Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

23/04
1
Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

15:00
Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden Analyse

Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 25/04 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 25/04 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved