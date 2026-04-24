Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

Le Racing Genk et Nicky Hayen ont tranché. Malgré le retour de blessure de Tobias Lawal, Lucca Brughmans (17 ans) va terminer la saison en tant que titulaire dans les cages.

Lucca Brughmans a fait ses grands débuts avec l'équipe première du Racing Genk en Europe Play-Offs, avec un déplacement au Royal Antwerp comme tout premier match dans l'élite du football belge.

Profitant des quelques erreurs coûteuses et de la blessure de Tobias Lawal, le portier de 17 ans est devenu le titulaire entre les perches, à la Cegeka Arena, rejoignant ainsi une grande lignée de gardiens à avoir été formés et à avoir fait leurs débuts dans le club limbourgeois.

Et selon Het Belang van Limburg, le choix de Nicky Hayen est définitif. Même si Tobias Lawal revient progressivement de blessure et semble prêt à jouer, Lucca Brughmans va conserver sa place dans les cages jusqu'à la fin de la saison.

Lucca Brughmans va garder sa place de titulaire au Racing Genk

Le tout jeune portier de 17 ans n'a encore jamais vraiment déçu, que ce soit avec Genk ou avec l'équipe nationale espoirs, en U17 ou en U18. Lucca Brughmans semble déjà bien plus fiable que Tobias Lawal, pourtant de huit ans son aîné.



Au Racing Genk, lancer un jeune gardien qui pourrait devenir une référence à son poste dans quelques années est devenu une tradition. Le cas de Thibaut Courtois est évidemment le plus connu, mais ne parler que de lui serait ignorer Logan Bailly, Nordin Jackers, Maarten Vandevoordt, Mike Penders et bien d'autres. Lucca Brughmans est donc clairement le nouveau nom sur cette liste.