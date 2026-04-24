Le Standard doit, encore, relever la tête : "Si ce groupe n'avait pas de persévérance, on n'en serait pas là"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard doit, encore, relever la tête : "Si ce groupe n'avait pas de persévérance, on n'en serait pas là"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

C'est un déplacement difficile, mais important qui attend le Standard, ce samedi à Genk. Les Rouches peuvent revenir à la hauteur des Limbourgeois dans la course à la septième place, mais aussi perdre presque tout espoir de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Battu par le Royal Antwerp mardi soir, le Standard devra relever la tête et s'imposer au Racing Genk, samedi soir, pour rester dans la course à la septième place et au barrage européen. Mais Vincent Euvrard le sait, la tâche de ses joueurs sera ardue à la Cegeka Arena.

"Genk a dominé tous ses matchs en Play-Offs. Pour obtenir un résultat là-bas, il faudra être très solides, comme on l'a été durant la phase classique. On a déjà prouvé qu'on savait réagir, à nous maintenant de retrouver cette stabilité défensive", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse, ce jeudi.

"Si ce groupe n'avait pas de persévérance, ni la personnalité de réagir à chaque fois avec tous les obstacles qu'on a eus, on n'aurait pas été dans la bataille jusqu'à la fin pour les Champions Play-Offs. On a cette capacité, mais ce que l'on doit trouver est la consistance et le fait de réaliser des séries gagnantes, comme notre récente série de sept matchs sans défaite."

Le Standard doit trouver le moyen de refermer sa boutique

Malgré les déceptions de Westerlo et de l'Antwerp, tout n'est donc pas à jeter pour le Standard, qui pourrait revenir à la hauteur de son adversaire de samedi. Pour ce faire, les Rouches devront néanmoins donner beaucoup moins d'occasions à leur adversaire.

"On a désormais deux victoires et deux défaites, et dans nos deux défaites, on a donné deux buts attendus à l'adversaire, sans penalty. C'est évidemment beaucoup trop", a conclu Vincent Euvrard, conscient qu'il faudra refermer la boutique et ne pas laisser Genk profiter des espaces.

Lire aussi… Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (25/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

09:00
Verdict tombé pour les licences : catastrophe totale au RWDM et à l'Olympic, plusieurs autres clubs embêtés

Verdict tombé pour les licences : catastrophe totale au RWDM et à l'Olympic, plusieurs autres clubs embêtés

13:15
Tout Saint-Trond défend Keisuke Goto : "Je pense qu'Anderlecht regrette de nous l'avoir laissé"

Tout Saint-Trond défend Keisuke Goto : "Je pense qu'Anderlecht regrette de nous l'avoir laissé"

13:00
L'ancien meilleur buteur de Pro League ouvre grand la porte... au Standard : "Oui, j'aimerais bien"

L'ancien meilleur buteur de Pro League ouvre grand la porte... au Standard : "Oui, j'aimerais bien"

10:30
The Roef is on fire : voici notre équipe type de la quatrième journée des Play-Offs

The Roef is on fire : voici notre équipe type de la quatrième journée des Play-Offs

10:00
Le Club de Bruges espérait son retour, mais il a refusé : "Ma carrière n'est pas encore terminée"

Le Club de Bruges espérait son retour, mais il a refusé : "Ma carrière n'est pas encore terminée"

12:20
Après sa carrière, Simon Mignolet fera comme Jan Vertonghen et aidera le football belge

Après sa carrière, Simon Mignolet fera comme Jan Vertonghen et aidera le football belge

12:00
Pas de finale de la Croky Cup à la télévision : voici le montant que DAZN réclamait pour partager les droits

Pas de finale de la Croky Cup à la télévision : voici le montant que DAZN réclamait pour partager les droits

11:30
3
Cela se décante pour Cédric Hatenboer, dont l'avenir s'écrira bien loin du Sporting d'Anderlecht

Cela se décante pour Cédric Hatenboer, dont l'avenir s'écrira bien loin du Sporting d'Anderlecht

11:00
🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

09:30
Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

07:40
Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

08:30
Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert Analyse

Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert

08:00
Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ? Analyse

Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ?

07:20
C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

07:04
3
De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

06:00
Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

06:30
Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

19:00
Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

23:50
Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

06:00
1
Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

23:30
"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

23:53
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

23:00
Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

22:37
Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

23:00
Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

22:33
"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

22:00
Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

21:40
Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

21:20
Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

20:30
🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

21:00
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

19:30
Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

16:30
Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 25/04 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 25/04 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved