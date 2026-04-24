Le Standard doit, encore, relever la tête : "Si ce groupe n'avait pas de persévérance, on n'en serait pas là"

C'est un déplacement difficile, mais important qui attend le Standard, ce samedi à Genk. Les Rouches peuvent revenir à la hauteur des Limbourgeois dans la course à la septième place, mais aussi perdre presque tout espoir de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Battu par le Royal Antwerp mardi soir, le Standard devra relever la tête et s'imposer au Racing Genk, samedi soir, pour rester dans la course à la septième place et au barrage européen. Mais Vincent Euvrard le sait, la tâche de ses joueurs sera ardue à la Cegeka Arena.

"Genk a dominé tous ses matchs en Play-Offs. Pour obtenir un résultat là-bas, il faudra être très solides, comme on l'a été durant la phase classique. On a déjà prouvé qu'on savait réagir, à nous maintenant de retrouver cette stabilité défensive", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse, ce jeudi.

"Si ce groupe n'avait pas de persévérance, ni la personnalité de réagir à chaque fois avec tous les obstacles qu'on a eus, on n'aurait pas été dans la bataille jusqu'à la fin pour les Champions Play-Offs. On a cette capacité, mais ce que l'on doit trouver est la consistance et le fait de réaliser des séries gagnantes, comme notre récente série de sept matchs sans défaite."

Le Standard doit trouver le moyen de refermer sa boutique

Malgré les déceptions de Westerlo et de l'Antwerp, tout n'est donc pas à jeter pour le Standard, qui pourrait revenir à la hauteur de son adversaire de samedi. Pour ce faire, les Rouches devront néanmoins donner beaucoup moins d'occasions à leur adversaire.

"On a désormais deux victoires et deux défaites, et dans nos deux défaites, on a donné deux buts attendus à l'adversaire, sans penalty. C'est évidemment beaucoup trop", a conclu Vincent Euvrard, conscient qu'il faudra refermer la boutique et ne pas laisser Genk profiter des espaces.



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