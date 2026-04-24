Le Racing Genk privé d'un élément très important pour la réception du Standard ?

Nicky Hayen avait une bonne et une mauvaise nouvelle pour ses supporters en conférence de presse ce vendredi. La bonne, c'était le retour à l'entraînement de Kos Karetsas ; la mauvaise, la blessure de Bryan Heynen.

En conférence de presse ce vendredi, Nicky Hayen a fait le point sur le groupe du Racing Genk à la veille d'un match très important : la réception du Standard. Une victoire, et les Limbourgeois écarteront quasi-pour de bon les Rouches dans ces Europe Playoffs.

Mais si Hayen avait de bonnes nouvelles concernant Konstantinos Karetsas, de retour à l'entraînement, il avait également une mauvaise nouvelle au sujet de son capitaine, qui s'est blessé. “Bryan Heynen s’est blessé au pied après un contact à l’entraînement”, a-t-il en conférence de presse, cité par Het Belang van Limburg.

Pas de Bryan Heynen face au Standard ?

Pour l’instant, on ne sait pas encore si Heynen sera apte ce samedi. “Nous attendons encore le verdict médical, ensuite nous pourrons évaluer s’il peut être aligné ou non contre le Standard", temporise Nicky Hayen.

Le KRC Genk veut renouer avec la victoire. À ce titre, selon Hayen, le match contre Charleroi a de quoi redonner confiance, même s'il ne s'est pas terminé avec les trois points.

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"Je n’ai pas seulement vu du bon football, mais aussi beaucoup d’énergie et d’intensité. Les datas indiquent que, sur ces aspects, ce match figure dans notre top 5. Cela en dit long sur la volonté d’aller chercher ce ticket européen”, conclut-il.