🎥 L'Atalanta crie au scandale ! Le penalty...très limite qui offre la victoire au Club de Bruges

Il ne restait plus qu'une minute à jouer, le score était encore de 1-1. Après avoir dominé la première mi-temps, le Club de Bruges a souffert en seconde et s'apprêtait à se contenter de ce partage pour aborder le retour en Italie.

Et puis Hugo Siquet a lancé Gustaf Nilsson en profondeur. En sentant la main du défenseur Isak Hien venir toucher son visage, l'attaquant suédois s'est écroulé dans le rectangle.

Bien lui en a pris puisque l'arbitre a désigné le point de penalty. Le VAR est intervenu pour checker la phase mais n'a pas invité Halil Umut Meler à venir revisionner les images devant l'écran.

If this is a penalty, I am Jesus Christ.

