🎥 Charles De Ketelaere est furieux du penalty léger accordé à Bruges en fin de match

Le Club Bruges a remporté son match 2-1 contre l'Atalanta grùce à un penalty marqué dans le temps additionnel. Charles De Ketelaere n'était pas content de ce penalty en faveur des Blauw-Zwart.

Il semblait que le match aller de barrage de la Ligue des champions entre le Club Bruges et l'Atalanta se terminerait sur un score de 1-1, mais dans le temps additionnel, les Blauw-Zwart ont obtenu un penalty.

Nilsson a pris un coup au visage dans les seize mètres et est tombé, l'arbitre turc a désigné le point de penalty. Nilsson a lui-même converti ce "cadeau" et a ainsi permis à Bruges de se rendre en Italie avec une légère avance d'un but la semaine prochaine.

Charles De Ketelaere, qui a reçu un accueil chaleureux à Jan Breydel, n'était pas content du penalty. "Je trouve cela très amer. C'est dommage qu'un beau match soit décidé par une décision arbitrale très facilement accordée."

"L'arbitre était très arrogant", a continué le Diable Rouge. "Mais si vous demandiez à cent personnes si c'était un penalty, personne ne répondrait oui. C'était une décision très étrange."

De Ketelaere sur le match retour Atalanta-Club Bruges

Lors du match retour, l'Atalanta et De Ketelaere devront maintenant se donner à fond s'ils veulent toujours atteindre les huitièmes de finale et donc éliminer le Club Bruges. "Nous devons simplement mieux faire et marquer des buts, tout en en concédant moins aussi."

"Aujourd'hui, nous en avons accordé trop, le Club a eu trop d'occasions. Cela leur donnait à chaque fois plus d'énergie. J'espère qu'à domicile, ce sera un match différent pour nous", a conclu De Ketelaere.