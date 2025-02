L'homme du match côté brugeois : "Ma meilleure rencontre avec le Club"

Bruges est euphorique après sa victoire contre l'Atalanta. Chemsdine Talbi réalise que l'exploit est à portée de main, comme le visage de Gustaf Nilsson sur la phase qui a amené le penalty.

Nicky Hayen avait prévenu avant la rencontre : l'Atalanta presse haut et met le porteur du ballon sous pression. Mais cela peut laisser des espaces dans le dos et le Club a les joueurs qu'il faut pour les exploiter.

Il pensait notamment à Christos Tzolis et Chemsdine Talbi. Ce dernier a livré un match brillant en prenant plusieurs fois la défense italienne de vitesse. Il a même assez logiquement été élu homme du match par l'UEFA, notamment grâce à son assist sur le but d'ouverture de Ferran Jutgla.

If this is a penalty, I am Jesus Christ.

Le Belgo-marocain de 19 ans n'était pas encore totalement redescendu de son nuage à l'interview : "Je pense que c'était effectivement mon meilleur match. J'ai énormément apprécié et je suis heureux de ce trophée d'homme du match. Mais le plus important, c'est la victoire de l'équipe".

Un vrai coup à jouer

À son jeune âge, Talbi a affiché une maturité déconcertante dans son jeu : "J'essaie toujours de faire les bons choix et je suis content que tout se soit raisonnablement bien passé aujourd'hui. L'entraîneur s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup d'espace derrière la défense, et nous l'avons bien utilisé".

À l'image de toute le groupe, Chemsdine Talbi est conscient que l'exploit est possible : "On a vraiment une chance de continuer" conclut-il, conforté par le début de match tonitruant du Club qui a complètement désarçonné l'Atalanta. Au retour, il faudra par contre afficher un peu plus de maîtrise qu'en deuxième mi-temps.