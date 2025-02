Thierry Henry ne pouvait pas avoir un avis plus clair sur le penalty controversé du Club de Bruges contre l'Atalanta

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le penalty accordé au Club de Bruges contre l'Atalanta fait débat. Thierry Henry l'a aussi vu, et sa réaction ne fait aucun doute.

Le Club de Bruges a signé un nouvel gros résultat en battant l'Atalanta sur le score de 2-1. Une victoire méritée, mais les Italiens ont du mal à digérer la manière dont ils ont perdu.

À la dernière minute, Gustaf Nilsson a inscrit un penalty qu'il avait lui-même provoqué. La faute était légère, ce qui a suscité de nombreuses réactions.

Auriez-vous sifflé penalty pour Bruges ? En tout cas, Gustaf Nilsson n'a pas tremblé pas et a offert la victoire à Bruges. 👏 #CLUATA #RTLsports pic.twitter.com/nlKw9ueo1q — RTL sports (@RTLsportsbe) February 12, 2025

Les médias européens ont déjà réagi à cette décision, et le camp de l'Atalanta a également exprimé son mécontentement. Thierry Henry, qui a vu les images lors de l'émission Champions League Today sur CBS Sports, n'a pas mâché ses mots.

Sa réaction était sans appel : "Non, non et non et non", a-t-il déclaré fermement. Lui et l'analyste Micah Richards étaient unanimes : il n'y avait pas de penalty.

"Donc tu me dis qu'ils ont vraiment examiné cette action ? Wow", a ajouté Henry, visiblement incrédule. Du côté du Club de Bruges, cette polémique ne devrait pas trop les perturber.