Plus personne ne parle de Skov Olsen : Chemsdine Talbi, le pari gagnant de la direction brugeoise...qui revient de loin

Chemsdine Talbi a été resplendissant contre l'Atalanta hier soir. Le jeune Brugeois confirme les espoirs placés en lui.

L'école des jeunes du Club de Bruges tourne à plein régime. Depuis quelques années, le Club NXT livre des produits presque finis à l'équipe première des Blauw en Zwart. Chemsdine Talbi en est la dernière incarnation.

Il n'avait à vrai dire déjà plus sa place au Club NXT la saison dernière, s'étant déjà largement démarqué précédemment. À 17 ans, il dépassait ses adversaires comme des cônes. Celui que le Club avait été dénicher en 2015 chez les jeunes de Tubize était appelé à passer un palier.

Mais juste après avoir été promu en équipe première il y a un an et demi, il s'est blessé gravement au genou en juillet - pendant la préparation - le tenant éloigné du terrain pendant quasiment toute la saison. Au total, il n'a joué que 9 matchs, dont 5 avec le Club NXT.

Cependant, Nicky Hayen en avait vu assez et croyait fermement en lui. Avec un an de retard, Talbi a donc eu sa chance en équipe première cette saison. A partir de septembre, ses montées au jeu étaient systématiques, ses premières apparitions dans le onze ont suivi. Avant même le départ d'Andreas Skov Olsen, il commençait à lui faire de l'ombre. Aujourd'hui, plus personne ou presque ne parle du Danois.

Se renforcer sur le flanc droit ? Le Club n'en avait pas besoin

Cette performance contre l'Atalanta est évidemment son principal coup d'éclat. Lui-même la qualifie comme sa meilleure jusqu'ici. L'ailier droit a causé des cauchemars à Hien et Zappacosta. Ce ne sont pourtant pas les premiers venus en Italie. Cela renforce le conseil d'administration dans son choix. Ils envisageaient de recruter un remplaçant pour Skov Olsen, mais après des discussions avec l'équipe technique, ils ont décidé de miser sur Talbi.

Bloquer un talent formé en interne pour recruter un coûteux successeur - surtout en hiver - aurait pu s'avérer moins risqué, mais pas un exemple de bonne gestion pour autant. Talbi a les qualités brutes pour rapporter une très grosse somme au Club dans un avenir proche. Pour l'heure, le Club n'a plus que trois véritables ailiers avec également Tzolis et Skoras, mais en cas de besoin, De Cuyper peut monter d'un cran.

Le match d'hier conforte en tout cas conforté le choix de la direction. Le natif de Sambreville se démarque par sa vitesse mais a surtout brillé par la justesse de ses prises de décision dans le dernier tiers du terrain. Une qualité rare à 19 ans, qui fait déjà saliver à tous les étages, que ce soit dans le staff ou au sein de la trésorerie.