L'exploit à portée de main : deux retours au Club de Bruges pour le match capital de demain contre l'Atalanta

Le Club de Bruges s'envole ce lundi aux environs de 11h30 en direction de Bergame, en Italie. Les Brugeois découvriront le stade avant la conférence de presse à 17h45 et l'entraînement de veille de match programmé une heure plus tard.

Sur leurs réseaux sociaux, les Brugeois ont dévoilé la sélection pour ce match attendu par tout le football belge. Nicky Hayen a retenu 24 noms pour cette rencontre.

L'information la plus marquante est le retour de Bjorn Meijer. Il avait manqué les trois derniers matches de championnat en raison d'une blessure. Il s'agit déjà de son troisième retour à la compétition cette saison, lui qui n'a pu débuter que trois rencontres jusqu'ici.

Michal Skoras fait également son retour dans la sélection. Contre Saint-Trond, il n'avait pas été retenu dans l'équipe, c'était un choix sportif de Nicky Hayen. Très en vue lors des derniers Playoffs (2 buts et 2 assists), l'ailier polonais a plus de mal cette saison.

Contre Saint-Trond, Shandre Campbell avait profité de l'absence de Skoras pour effecteur ses grands débuts en équipe première. Mais cette fois, c'est le Sud-Africain de 19 ans qui n'est pas du voyage en Italie.

Squadlist: check. 📝✔

Next up: travel to Italy. 🇮🇹⏳#ATACLU #UCL