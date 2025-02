Le FC Bruges et Simon Mignolet ne veulent pas s'enflammer : "On pourrait encore perdre 4-0 là-bas"

Le Club de Bruges se rendra en Italie avec un avantage d'un but, la semaine prochaine. Cependant, Simon Mignolet ne veut pas encore entendre parler de qualification, et sait que le plus dur reste à faire sur la pelouse de l'Atalanta.

Ce mercredi soir, le Club de Bruges a remporté son barrage aller de Ligue des Champions face à l'Atalanta (2-1). Longtemps dominateurs, les Blauw & Zwart ont ouvert le score au quart d'heure via Jutgla, avant de voir Mario Pasalic rétablir l'égalité. Mais dans le temps additionnel, Gustaf Nilsson a offert la victoire au FCB, sur penalty. "C'est une victoire méritée et nous aurions pu nous simplifier la tâche en marquant plus de buts, mais l'Atalanta est une équipe très solide", déclarait Simon Mignolet après la partie. "Nous pouvons à nouveau être fiers de ce que nous avons accompli. " "Nous avons fait jeu égal avec toutes les équipes que nous avons rencontrées en Ligue des Champions, les défaites sont simplement venues à cause d'erreurs d'inattention dans les 20 dernières minutes. Nous ne l'avons pas fait cette fois-ci, nous sommes restés concentrés." Simon Mignolet veut que tout le monde reste sur ses gardes avant le match retour Le Club part donc avec un petit avantage pour se déplacer à l'Atalanta, selon Mignolet. Le scénario idéal pour les Brugeois. Cependant, Mignolet veut que tout le monde garde les pieds sur terre. "Ce sera à nouveau un autre match." "Parce qu'on peut aussi perdre 3-0 ou 4-0 là-bas. Et si c'est le cas, plus personne ne parlera de notre victoire. Nous devons reproduire la même performance et espérons que ce sera suffisant pour passer. "