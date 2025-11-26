LIVE : Le Sporting passe tout près du 3-0 !

61

Romeo Vermant

Nicolò Tresoldi





59

Bon travail de Vermant trouvé dans le rectangle... mais Vanaken manque son geste dans la foulée



56

Tête de Brandon Mechele... à côté



56

Bruges obtient un nouveau corner concédé par Fresneda !



51

Corner brugeois... tête de Vanaken qui ne donne rien, et un Portugais reste au sol



48

Et déjà une énorme occasion pour le Sporting ! Luis Suarez est lancé en face-à-face avec Jackers, le dribble... et touche le poteau !



46

C'est reparti ! Pas de changement à Bruges



45+2

Tzolis a tenté d'aller chercher Vermant... mais la défense portugaise est intraitable



45+1

Bien défendu de Forbs devant Araujo qui se montrait dangereux sur le côté gauche, corner



45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



39

Trincaoooo... trouvé côté droit, il fixe Seys et enroule... de peu à côté !



37

Tzolis et Onyedika tente de combiner... ça ne passe pas... Seys et Vermant ensuite hésitent à centrer



32

C'est terriblement mal défendu de Joaquin Seys sur cette phase, un long ballon est lancé dans le dos de la défense, Seys dévie de la tête et lance l'adversaire...



31



But de Luis Javier Suárez Charris (Geny Cipriano Catamo)





31

Eeeet c'est 2-0 ! Coup dur pour Bruges ! Luis Suarez !



25

Tout partait d'une superbe accélération de Geny Catamo qui laisse Seys sur place et tire sur Jackers, Guenda avait bien suivi



24



But de Geovany Quenda (Luis Javier Suárez Charris)





24

Et cette fois c'est dedans ! Geovany Quenda est au second ballon après un nouvel arrêt de Jackers !



24

Premier arrêt de Jackers !



21

C'est repoussé... et frappe de Geny pas si loin à côté



20

Carte jaune pour Raphael Onyedika





20

Très bon coup-franc pour le Sporting concédé par Onyedika, averti



19

Bruges est bien en place désormais et contrôle le jeu dans la moitié de terrain adverse



14

Quelle énorme occasion brugeoise !! Récupération de Vermant, Forbs centre en retrait... et Vanaken laisse frapper Tzolis, c'est contré !



13

Siquet centre, ça va dans les bras de Rui Silva



12

Premier corner pour Bruges obtenu par Forbs



11

C'est finalement un jaune et c'est bien plus logique



11

Carte jaune pour Morten Hjulmand





10

L'arbitre est appelé par la VAR... Hjulmand avait levé la jambe un peu haut sur Stankovic... c'était terriblement sévère, on doute que la décision soit validée



9

ET CARTON ROUGE POUR LE SPORTING LISBONNE ! HJULMAND EST EXCLU !



8

Centre dangereux d'Araujo qui passe devant tout le monde



5

Le Sporting est en possession du ballon dans ces 5 premières minutes



1

C'est parti entre le Sporting et Bruges !



1

Sporting Portugal - FC Bruges: 0-0



