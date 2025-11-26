1-0
|26/11/2025 21:00
|Champions League
|Journée 5
|José de Alvalade Lissabon
LIVE : Le Sporting passe tout près du 3-0 !
Le Club de Bruges se rend au Sporting Portugal ce mercredi. Les Blauw & Zwart peuvent-ils imiter l'Union ?
63' 35"
61
Romeo Vermant
Nicolò Tresoldi
59
Bon travail de Vermant trouvé dans le rectangle... mais Vanaken manque son geste dans la foulée
56
Tête de Brandon Mechele... à côté
56
Bruges obtient un nouveau corner concédé par Fresneda !
51
Corner brugeois... tête de Vanaken qui ne donne rien, et un Portugais reste au sol
48
Et déjà une énorme occasion pour le Sporting ! Luis Suarez est lancé en face-à-face avec Jackers, le dribble... et touche le poteau !
46
C'est reparti ! Pas de changement à Bruges
Mi-temps
45+2
Tzolis a tenté d'aller chercher Vermant... mais la défense portugaise est intraitable
45+1
Bien défendu de Forbs devant Araujo qui se montrait dangereux sur le côté gauche, corner
45
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
39
Trincaoooo... trouvé côté droit, il fixe Seys et enroule... de peu à côté !
37
Tzolis et Onyedika tente de combiner... ça ne passe pas... Seys et Vermant ensuite hésitent à centrer
32
C'est terriblement mal défendu de Joaquin Seys sur cette phase, un long ballon est lancé dans le dos de la défense, Seys dévie de la tête et lance l'adversaire...
31
But de Luis Javier Suárez Charris (Geny Cipriano Catamo)
31
Eeeet c'est 2-0 ! Coup dur pour Bruges ! Luis Suarez !
25
Tout partait d'une superbe accélération de Geny Catamo qui laisse Seys sur place et tire sur Jackers, Guenda avait bien suivi
24
But de Geovany Quenda (Luis Javier Suárez Charris)
24
Et cette fois c'est dedans ! Geovany Quenda est au second ballon après un nouvel arrêt de Jackers !
24
Premier arrêt de Jackers !
21
C'est repoussé... et frappe de Geny pas si loin à côté
20
Carte jaune pour Raphael Onyedika
20
Très bon coup-franc pour le Sporting concédé par Onyedika, averti
19
Bruges est bien en place désormais et contrôle le jeu dans la moitié de terrain adverse
14
Quelle énorme occasion brugeoise !! Récupération de Vermant, Forbs centre en retrait... et Vanaken laisse frapper Tzolis, c'est contré !
13
Siquet centre, ça va dans les bras de Rui Silva
12
Premier corner pour Bruges obtenu par Forbs
11
C'est finalement un jaune et c'est bien plus logique
11
Carte jaune pour Morten Hjulmand
10
L'arbitre est appelé par la VAR... Hjulmand avait levé la jambe un peu haut sur Stankovic... c'était terriblement sévère, on doute que la décision soit validée
9
ET CARTON ROUGE POUR LE SPORTING LISBONNE ! HJULMAND EST EXCLU !
8
Centre dangereux d'Araujo qui passe devant tout le monde
5
Le Sporting est en possession du ballon dans ces 5 premières minutes
1
C'est parti entre le Sporting et Bruges !
1
Sporting Portugal - FC Bruges: 0-0
Banc: Matheus Reis de Lima - Hidemasa Morita - João Manuel Neves Virginia - Georgios Vagiannidis - Giorgi Kochorashvili - Alisson Santos - Rodrigo Ribeiro - Bruno Ramos - Salvador Blopa - Eduardo Quaresma - Ricardo Luís Chaby Mangas
Banc: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Samuel Gomez - Shandre Campbell
