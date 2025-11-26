Date: 26/11/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 5
Stade: José de Alvalade Lissabon

LIVE : Le Sporting passe tout près du 3-0 !

Le Club de Bruges se rend au Sporting Portugal ce mercredi. Les Blauw & Zwart peuvent-ils imiter l'Union ?

Temps   63' 35" 
61
 remplacé Romeo Vermant
remplaçant Nicolò Tresoldi
59
 Bon travail de Vermant trouvé dans le rectangle... mais Vanaken manque son geste dans la foulée
56
 Tête de Brandon Mechele... à côté
56
 Bruges obtient un nouveau corner concédé par Fresneda !
51
 Corner brugeois... tête de Vanaken qui ne donne rien, et un Portugais reste au sol
48
 Et déjà une énorme occasion pour le Sporting ! Luis Suarez est lancé en face-à-face avec Jackers, le dribble... et touche le poteau !
46
 C'est reparti ! Pas de changement à Bruges


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Tzolis a tenté d'aller chercher Vermant... mais la défense portugaise est intraitable
45+1
 Bien défendu de Forbs devant Araujo qui se montrait dangereux sur le côté gauche, corner
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
39
 Trincaoooo... trouvé côté droit, il fixe Seys et enroule... de peu à côté !
37
 Tzolis et Onyedika tente de combiner... ça ne passe pas... Seys et Vermant ensuite hésitent à centrer
32
 C'est terriblement mal défendu de Joaquin Seys sur cette phase, un long ballon est lancé dans le dos de la défense, Seys dévie de la tête et lance l'adversaire...
31

But 		But de Luis Javier Suárez Charris (Geny Cipriano Catamo)
31
 Eeeet c'est 2-0 ! Coup dur pour Bruges ! Luis Suarez !
25
 Tout partait d'une superbe accélération de Geny Catamo qui laisse Seys sur place et tire sur Jackers, Guenda avait bien suivi
24

But 		But de Geovany Quenda (Luis Javier Suárez Charris)
24
 Et cette fois c'est dedans ! Geovany Quenda est au second ballon après un nouvel arrêt de Jackers !
24
 Premier arrêt de Jackers !
21
 C'est repoussé... et frappe de Geny pas si loin à côté
20
  Carte jaune pour Raphael Onyedika
20
 Très bon coup-franc pour le Sporting concédé par Onyedika, averti
19
 Bruges est bien en place désormais et contrôle le jeu dans la moitié de terrain adverse
14
 Quelle énorme occasion brugeoise !! Récupération de Vermant, Forbs centre en retrait... et Vanaken laisse frapper Tzolis, c'est contré !
13
 Siquet centre, ça va dans les bras de Rui Silva
12
 Premier corner pour Bruges obtenu par Forbs
11
 C'est finalement un jaune et c'est bien plus logique
11
  Carte jaune pour Morten Hjulmand
10
 L'arbitre est appelé par la VAR... Hjulmand avait levé la jambe un peu haut sur Stankovic... c'était terriblement sévère, on doute que la décision soit validée
9
 ET CARTON ROUGE POUR LE SPORTING LISBONNE ! HJULMAND EST EXCLU !
8
 Centre dangereux d'Araujo qui passe devant tout le monde
5
 Le Sporting est en possession du ballon dans ces 5 premières minutes
1
 C'est parti entre le Sporting et Bruges !
1
 Sporting Portugal - FC Bruges: 0-0
Sporting Portugal (Sporting Portugal - FC Bruges)
Sporting Portugal: Rui Silva - Maximiliano Araujo - Goncalo Inacio - Ousmane Diomande - Ivan Fresneda - João Simões - Morten Hjulmand - Geovany Quenda - Francisco Trincão - Geny Cipriano Catamo - Luis Javier Suárez Charris
Banc: Matheus Reis de Lima - Hidemasa Morita - João Manuel Neves Virginia - Georgios Vagiannidis - Giorgi Kochorashvili - Alisson Santos - Rodrigo Ribeiro - Bruno Ramos - Salvador Blopa - Eduardo Quaresma - Ricardo Luís Chaby Mangas

FC Bruges (Sporting Portugal - FC Bruges)
FC Bruges: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Romeo Vermant - Christos Tzolis
Banc: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Samuel Gomez - Shandre Campbell
Sporting Portugal Sporting Portugal
Silva Rui 90' 6.83 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Araujo Maximiliano 90' 7.38 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Inacio Goncalo 90' 7.33 -
  • Précision des passes: 44/49 (89.8%)
Diomande Ousmane 90' 7.22 -
  • Précision des passes: 41/44 (93.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Fresneda Ivan 90' 7.41 -
  • Précision des passes: 40/44 (90.9%)
  • Passes clés: 1
Simões João 90' 6.67 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
Hjulmand Morten   90' 6.84 -
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 5
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Quenda Geovany 90' 8.18 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Trincão Francisco 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Cipriano Catamo Geny A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Suárez Charris Luis JavierA 90' 8.76 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Banc
Reis de Lima Matheus 0'  
Morita Hidemasa 0'  
Neves Virginia João Manuel 0'  
Vagiannidis Georgios 0'  
Kochorashvili Giorgi 0'  
Santos Alisson 0'  
Ribeiro Rodrigo 0'  
Ramos Bruno 0'  
Blopa Salvador 0'  
Quaresma Eduardo 0'  
Chaby Mangas Ricardo Luís 0'  
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 6.54 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Sabbe Kyriani 90' -
Mechele Brandon 90' 6.58 -
  • Précision des passes: 59/64 (92.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Ordonez Joel 90' 6.58 -
  • Précision des passes: 57/58 (98.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Seys Joaquin 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.27 -
  • Précision des passes: 34/36 (94.4%)
Onyedika Raphael   90' 6.31 -
  • Précision des passes: 45/48 (93.8%)
Vanaken Hans 90' 6.24 -
  • Précision des passes: 45/54 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Forbs Carlos 90' 6.13 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Vermant Romeo 61' 5.91 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Tzolis Christos 90' 6.02 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Banc
Romero Zaid 0'  
Tresoldi Nicolò 29' -
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Mignolet Simon 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 0' 6.41  
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Gomez Samuel 0'  
Campbell Shandre 0'  
Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

19/11

Bonne nouvelle pour le Sporting Portugal, Zeno Debast est remis de sa blessure. Le Diable Rouge était absent depuis le 22 octobre. Il devrait être titulaire contre le Club ...

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

25/11

Carlos Forbs est l'une des sensations de ce début de saison avec le Club de Bruges, et va retrouver le Portugal ce mercredi. Dévy Rigaux, Director of Football à Bruges, a r...

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

25/11

Le Club de Bruges se rend au Sporting Lisbonne ce mardi. Et en parallèle, il pourrait y avoir une excellente nouvelle concernant Simon Mignolet.

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

25/11

Un grand retour dans le groupe du Club de Bruges pour le déplacement au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions : Simon Mignolet est sélectionné pour la première fois depu...

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

25/11

Le Club de Bruges ne peut décoller pour Lisbonne que ce mardi soir, en raison de la grève nationale. C'est donc en Belgique que Nicky Hayen a tenu sa traditionnelle confére...

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20

Le Club de Bruges n'a rejoint Lisbonne que tardivement après de nouveaux problèmes de voyage et devra relever mercredi un gros défi face au Sporting CP. Pour Hein Vanhaezeb...

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00

Le Club de Bruges tentera de décrocher mercredi une deuxième victoire en Ligue des champions, mais sa préparation a complètement tourné au fiasco : entre les grèves et un p...

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-0 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 1-2 PSV PSV
Arsenal Arsenal 1-1 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-3 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 2-2 Tottenham Tottenham
