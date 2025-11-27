"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

Carlos Forbs n'a pas connu les retrouvailles espérées face à son club formateur, le Sporting. Le Club de Bruges s'est incliné 3-0 à Lisbonne. L'ailier gauche s'est présenté en zone mixte après la rencontre.

Le Club de Bruges espérait au minimum prendre un point contre le Sporting après sa prestation solide face au FC Barcelone lors de la journée précédente de la phase de ligue de la Ligue des champions (3-3). Malheureusement pour les Blauw en Zwart, rien ne s'est passé comme prévu.

Carlos Forbs est évidemment déçu : "Ce n’était pas la soirée que nous espérions, mais dans le football il y a des hauts et des bas, et nous allons nous concentrer sur le prochain match. Le Sporting a fait un bon match et la victoire est méritée."

"Il y avait une bonne ambiance, c’était spécial de revenir à Alvalade malgré le résultat," poursuit le joueur du Club de Bruges selon des propos relayés par A Bola. Avant son passage à Manchester City, le Portugais a été formé au Sporting, cette rencontre était donc particulière pour lui.

L'attaquant brugeois se frottait à Maxi Araújo, arrière gauche du club portugais. Il souligne la qualité du duel, mais ne veut pas révéler ce qu'ils se sont dits : "C’était un bon duel avec Maxi, c’est un joueur agressif, qui aime beaucoup parler. Qu’est-ce qu’il a dit ? Beaucoup de choses, je ne peux pas les répéter ici (rires)."

Sa première sélection avec le Portugal

Enfin, Carlos Forbs est également revenu sur ses débuts avec le Portugal durant la trêve. Un moment évidemment particulier pour lui : "J'ai revu les images plusieurs fois. C'était un moment spécial que je n'oublierai jamais et j'espère que cela pourra se reproduire. Je dois continuer à travailler pas à pas et on verra ensuite quand je reviendrai en sélection."