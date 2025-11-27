📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

Alors que la rencontre touchait à sa fin à Lisbonne, Nordin Jackers a été évacué de la pelouse sur une civière. Un moment qui a jeté un froid dans le stade.

Pour la première fois depuis deux mois et sa victoire face à l’AS Monaco, Simon Mignolet faisait son retour dans le groupe du Club de Bruges pour le déplacement au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, ce mercredi soir.

Le gardien de 37 ans n’était cependant pas prêt à rejouer. Comme l’avait indiqué Nicky Hayen en conférence de presse, sa présence relevait avant tout d’un rôle de soutien dans le vestiaire. L’entraîneur a donc logiquement reconduit Nordin Jackers dans le but.

Comme l’ensemble de ses coéquipiers, le portier belge n’a toutefois rien pu faire au Portugal. Bruges s’est incliné lourdement, 3-0. Et en fin de rencontre, le pire restait à venir pour Nordin Jackers.

Nordin Jackers évacué sur civière au Sporting CP

À la 94e minute, il est resté au sol après un duel, inquiétant immédiatement tout le monde. L’arbitre a même mis un terme au match alors que le gardien des Blauw & Zwart recevait encore des soins du staff médical.

Lire aussi… "Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers›La gravité de la blessure reste inconnue, mais Jackers, touché à la poitrine ou aux côtes, a dû être évacué du terrain sur une civière. On espère rapidement de bonnes nouvelles pour le portier de 28 ans, alors que Simon Mignolet pourrait retrouver les cages plus tôt que prévu.