Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

Le Club de Bruges n'a pas existé à Lisbonne contre le Sporting et s'est incliné 3-0, un score en partie dû à la tactique audacieuse du coach Nicky Hayen. Il avait demandé à son équipe de presser haut et de tenter de dominer, mais cette approche s'est révélée, après coup, ne pas être la bonne.

Plusieurs consultants VTM remarquent que le style de jeu choisi par le coach comportait trop de risques. "Ils ont essayé de pratiquer un type de football qui, pour le moment, est trop exigeant", dit Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws. "Avec énormément d’espace laissé dans le dos de la défense, ils jouaient presque sur la ligne médiane comme le Bayern ou le Barça."

Marc Degryse a trouvé l’intention louable, mais l’exécution mauvaise : "Toute l’équipe était désorganisée. Mechele quittait l’axe, Seys n’était plus à sa position de latéral gauche… Ça a été puni."

Rik De Mil souligne toutefois la volonté du Club de Bruges de jouer de manière plus dominante. "Le Club veut constamment progresser en Ligue des champions. Mais ce type de football demande du temps et implique des moments où l’on commet des erreurs. Peut-être que c’est la voie à suivre pour être plus dominant à long terme", explique-t-il.

L’effectif du Club Brugge pas assez fort pour ce plan

Frank Boeckx apporte une nuance à cet optimisme : "Il faut avoir l’effectif pour ça. Si tu essaies cela pendant une saison, la deuxième saison sera meilleure. Mais… tu ne peux jamais garder tes meilleurs joueurs, ils partent chez les grands clubs. Penser au-delà de ses moyens, c’est compliqué."

Savoir si le Club de Bruges aurait pu obtenir davantage en adoptant un plan plus défensif, on ne le saura évidemment jamais. Le plan de Nicky Hayen, cette fois, s'est en tout cas retourné contre lui.