Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges n'a pas existé à Lisbonne contre le Sporting et s'est incliné 3-0, un score en partie dû à la tactique audacieuse du coach Nicky Hayen. Il avait demandé à son équipe de presser haut et de tenter de dominer, mais cette approche s'est révélée, après coup, ne pas être la bonne.

Plusieurs consultants VTM remarquent que le style de jeu choisi par le coach comportait trop de risques. "Ils ont essayé de pratiquer un type de football qui, pour le moment, est trop exigeant", dit Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws. "Avec énormément d’espace laissé dans le dos de la défense, ils jouaient presque sur la ligne médiane comme le Bayern ou le Barça."

Marc Degryse a trouvé l’intention louable, mais l’exécution mauvaise : "Toute l’équipe était désorganisée. Mechele quittait l’axe, Seys n’était plus à sa position de latéral gauche… Ça a été puni."

Rik De Mil souligne toutefois la volonté du Club de Bruges de jouer de manière plus dominante. "Le Club veut constamment progresser en Ligue des champions. Mais ce type de football demande du temps et implique des moments où l’on commet des erreurs. Peut-être que c’est la voie à suivre pour être plus dominant à long terme", explique-t-il.

L’effectif du Club Brugge pas assez fort pour ce plan

Frank Boeckx apporte une nuance à cet optimisme : "Il faut avoir l’effectif pour ça. Si tu essaies cela pendant une saison, la deuxième saison sera meilleure. Mais… tu ne peux jamais garder tes meilleurs joueurs, ils partent chez les grands clubs. Penser au-delà de ses moyens, c’est compliqué."

Lire aussi… La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"Savoir si le Club de Bruges aurait pu obtenir davantage en adoptant un plan plus défensif, on ne le saura évidemment jamais. Le plan de Nicky Hayen, cette fois, s’est en tout cas retourné contre lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Sporting Portugal
Nicky Hayen

Plus de news

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

17:00
"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

20:00
"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

14:20
"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

19:30
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

19:30
Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste Analyse

Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste

11:40
1
"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

19:00
Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

10:32
Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

18:40
"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

09:00
Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

18:00
Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

17:30
"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

16:30
📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

08:00
OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

15:56
Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

15:30
Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

15:01
Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

22:55
2
"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

13:30
Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

13:00
Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

12:30
L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

12:00
1
Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

11:00
Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

11:20
Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

10:00
Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

07:40
Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

09:30
Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

08:30
Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

07:00
Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

07:20
L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

06:30
Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

23:20
"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

22:30
Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

22:04
1
Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

21:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-0 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved