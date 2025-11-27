Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Le Club de Bruges s'est incliné 3-0 au Sporting Lisbonne, ce mercredi soir, mais la pire nouvelle est arrivée dans les dernières minutes de la partie. Nordin Jackers a été percuté et a dû quitter la pelouse sur une civière. Le verdict est conséquent.

Nordin Jackers a quitté la pelouse sur civière mercredi soir lors de la défaite du Club de Bruges au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions. L'incident s'est produit à la 94e minute : Jackers a été percuté involontairement à la poitrine par un attaquant adverse venu jouer le ballon. La gravité exacte de la blessure n'était pas encore claire lorsque Nicky Hayen est arrivé en conférence de presse.

Nordin Jackers a été immédiatement transporté à l'hôpital avec des douleurs à la poitrine pour un examen. Nicky Hayen avait expliqué : “La collision a eu un impact important sur sa poitrine. Il est conscient, mais il ne se sentait pas bien. Une ambulance l'a emmené à l'hôpital pour passer des scanners.”

Simon Mignolet est-il prêt à commencer ?

Le verdict est tombé jeudi : Jackers souffre de deux côtes cassées, sans autres dommages. Le staff médical prévoit qu'il sera écarté des terrains pendant environ six semaines. Une absence assez longue, mais finalement pas une mauvaise nouvelle après sa sortie.

Il n'est pas encore clair qui le remplacera dans les buts pendant son absence, bien que Simon Mignolet pourrait revenir plus tôt que prévu. Le gardien expérimenté a été inclus dans la sélection cette semaine pour la première fois depuis deux mois, mais il n'était initialement pas prêt à jouer.

Lire aussi… 📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stadeLe Club va suivre la situation de près. La blessure de Jackers est une lourde perte pour la défense des Blauw & Zwart, et le club communiquera plus tard sur les conséquences pour les prochains matchs.

 

