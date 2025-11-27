Analyse Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste

Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges a surpris contre le Sporting Lisbonne en adoptant une stratégie extrêmement haute et dominante. Cette approche s'inscrit dans l'ambition plus large du club en Ligue des Champions : figurer régulièrement parmi les 24 meilleures équipes d'Europe. Mais elle comporte certaines limites.

Comme la saison dernière, le Club de Bruges vise une qualification "sur le gong" dans le top 24 de la Ligue des Champions. Cette ambition implique du courage, de l’initiative et la capacité à presser les grandes équipes sur le terrain.

Mais, comme l’a montré la lourde défaite 3-0 au Sporting CP, une telle approche audacieuse n’est possible que si elle est correctement exécutée et si l’effectif est suffisamment expérimenté pour gérer les risques à ce niveau.

C’est précisément là que le Club de Bruges actuel semble buter. Si l’équipe avait pu s’appuyer sur la base de la saison dernière, cela aurait pu fonctionner. Mais des joueurs clés comme Ardon Jashari, Maxim De Cuyper et Chemsdine Talbi ont été transférés.

Aleksandar Stankovic n'est pas encore Ardon Jashari

Par exemple, Ardon Jashari était un joueur de haut niveau en Ligue des Champions qui maîtrisait parfaitement le plan de pressing. Son remplaçant, Stankovic, est clairement encore en phase d'apprentissage à ce niveau. Cela crée plus d'incertitude avec ce type de jeu à risque.

Lire aussi… Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des ChampionsLe staff de Bruges avait analysé le Sporting et avait conclu qu'une pression élevée pourrait faire mal à l'équipe portugaise. "Parce que nous avions vu qu'ils avaient des difficultés avec ça", a déclaré l'entraîneur Nicky Hayen en conférence de presse.

Mais la réalité a montré le contraire. Le Sporting a facilement contourné la pression, car le Club était trop éloigné des joueurs adverses, et la ligne défensive restait beaucoup trop haute. Une bonne idée sur le papier, mais un plan qui ne fonctionne que si chaque maillon marche parfaitement.

Bruges est moins armé que la saison dernière

La défaite renforce un doute croissant au sein du club : cette équipe est-elle prête à jouer de manière aussi ambitieuse et hyper-dominante contre des adversaires ayant une telle expérience en Ligue des Champions ? Le récent 4-0 contre le Bayern Munich avait déjà révélé des fissures similaires. À ce moment-là, le staff avait déjà dû ajuster à la mi-temps vers un jeu plus réaliste avec cinq défenseurs. Ce schéma s'est répété contre le Sporting : le plan est ambitieux, l'exécution trop difficile pour une partie du noyau actuel des joueurs.

Pourtant, l'approche de Nicky Hayen s'inscrit pleinement dans l'ADN du Club de Bruges. Un club qui veut progresser chaque année et refuse de "baisser les armes", comme on le souligne souvent en interne. La domination n'est pas un objectif en soi, mais une philosophie. Seulement, la philosophie se heurte parfois à la réalité : les adversaires semblent plus forts que la saison dernière, le noyau de Bruges plus jeune et moins expérimenté, et la marge d'erreur en Ligue des Champions est minime.

L'organisation doit être parfaite, et elle était insuffisante

Les buts encaissés sont aussi analysés en détail. "Surtout les deux premiers ont été encaissés trop facilement", s'est-on accordé à dire. Le deuxième but, en particulier, a révélé la vulnérabilité du Club : mauvaise organisation des courses, mauvaise communication et trop d'espace pour un joueur libre. Quand une équipe joue haut, l'organisation doit être parfaite. Et c'est précisément cette organisation qui était insuffisante.

À la mi-temps, il a fallu ajuster. Nicky Hayen a admis que la tactique exige trop lorsque des ajustements doivent être faits en cours de match : les joueurs doivent alors basculer entre une pression agressive et un bloc plus conservateur, ce qui est complexe pour une équipe encore en recherche de repères. Cela explique pourquoi le Club n'a maîtrisé la deuxième mi-temps que pendant un quart d'heure.

Finalement, Hayen en ressort avec une leçon douloureuse, mais claire. "Ce n'était tout simplement pas assez bon", a-t-il affirmé sans détour. Pour le Club, la pression monte désormais en vue des matchs contre Kairat Almaty et Marseille. L'ambition de rester parmi l'élite européenne persiste, mais cette défaite montre que la progression n'est pas linéaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Sporting Portugal

Plus de news

Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

10:32
"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

09:00
"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

13:30
📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

08:00
Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

22:55
2
Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

13:00
Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

12:30
L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

12:00
Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

11:00
Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

11:20
Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

10:00
Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

07:40
Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

09:30
Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

08:30
Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

07:00
Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

07:20
L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

06:30
Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

23:20
"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

22:30
Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

22:04
1
Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

21:00
2
Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

21:20
1
Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

21:40
2
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

26/11
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

26/11
Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

20:40
"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

20:00
Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

20:20
"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

19:30
La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

19:00
Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

18:00
Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

18:20
"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

15:30
Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

17:30
Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

17:00
Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-0 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved