Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

Le Club de Bruges n'a pas imité l'Union Saint-Gilloise. Les Blauw & Zwart se sont inclinés sur la pelouse du Sporting Portugal, sans jamais montrer d'esprit de révolte.

Le résultat de l'Union Saint-Gilloise ne les aura pas inspirés. Ce mercredi soir, le Club de Bruges s'est en effet incliné sur la pelouse du Sporting Portugal, et ne sera jamais parvenu à donner l'impression qu'un résultat était possible à Lisbonne.

En réalité, un événement de début de match aurait pourtant pu changer les choses : après une entame dominante, le Sporting voit son capitaine Morten Hjulmand... prendre un carton rouge pour un pied un peu haut sur Stankovic (9e). C'est très sévère... et c'est annulé logiquement par la VAR.

Le FC Bruges mettra ensuite le nez à la fenêtre et profite presque d'un gros moment d'absence portugais : Vermant récupère un ballon devant le rectangle, lance Forbs qui centre en retrait. Vanaken et Tzolis se font des politesses (14e). Le Sporting se reprendra bien vite : Geny envoie une première frappe dangereuse (21e), puis dépose totalement Joaquin Seys et frappe sur Jackers - le petit prodige Geovany Quenda suit bien (24e, 1-0).

La mauvaise soirée de Seys continuera : sur un long ballon dans le dos de la défense, très mal alignée, le Diable Rouge touche le ballon de la tête... ce qui permet à Geny de lancer Luis Suarez (2-0, 31e). Largement supérieure techniquement, l'équipe portugaise étouffe un Bruges imprécis dès qu'il s'agit d'aller trouver Vermant.

Un Bruges insuffisant

Dès la reprise, le Sporting manque l'occasion de tuer le suspens : Suarez est lancé dans le dos de la défense, dribble Jackers d'un geste astucieux... mais touche le poteau (48e). Bruges fait ensuite illusion en obtenant quelques corners, mais aucune véritable occasion ne se dessine avant la montée au jeu de Tresoldi, qui force Rui Silva à sortir pour le gêner (65e).

Plutôt que le 2-1, c'est bien le 3-0 qui tombe, des oeuvres d'un Trincao bien trop facilement trouvé dans le rectangle (70e). Le match est dès lors terminé : les Gazelles, déjà très peu inspirées, ont pris le coup de trop sur la tête. On n'aura malheureusement jamais entrevu l'équipe qui a dominé par séquences le FC Barcelone au Jan Breydel il y a quelques semaines de cela...