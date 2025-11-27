"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

Buteur sur l'ouverture du score et passeur décisif sur le troisième but lors du succès 3-0 du Sporting contre Bruges, Geovany Quenda a pris la parole après la rencontre. Il a insisté sur la domination de son équipe.

Le Club de Bruges a été en deçà des attentes ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart n'ont pas inscrit le moindre but et en ont encaissé trois à Lisbonne. Un résultat qui complique leurs chances de qualification...

Geny Catamo évoluait sur le côté droit de l'attaque portugaise tandis que Quenda évoluait à gauche. Le duo a très bien fonctionné : "On a montré que nous pouvons jouer tous les deux, il suffit de donner notre maximum et d’essayer d’aider l’équipe, car c’est aussi ce que les autres font pour nous."

Un Sporting dominateur

Au micro d'A Bola, il a ensuite souligné la domination de son équipe face à Bruges : "Nous sommes entrés avec le bon état d’esprit et nous avons toujours dominé le match. Nous savons que les matchs de Champions League ne sont jamais faciles."

"Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait jusqu’ici, donner le maximum pour le Sporting afin d’être présents au prochain tour", ajoute-t-il ensuite.

Lire aussi… La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"›Geovany Quenda a été interrogé sur son alignement sur le côté gauche, ce à quoi il a répondu assez clairement : "Je l’ai déjà dit plusieurs fois : si je dois jouer gardien de but, je donnerai toujours le maximum pour aider l’équipe."