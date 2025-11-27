La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

Le Club de Bruges n'a pas laissé une très bonne impression au Portugal. Après la défaite 3-0 contre le Sporting Lisbonne, les commentaires dans la presse portugaise ont été sévères.

Selon A Bola, le Sporting cherchait surtout à se donner une marge de sécurité avant d'affronter les véritables poids lourds qui arrivent encore, comme le Bayern Munich et le PSG. Le journal explique que le club voulait "naviguer prudemment pour éviter les requins".

Le média portugais ajoute : "Le Sporting a pris le dessus et Club Bruges s’est retrouvé en difficulté face à un triple marquage qui rappelait les années 80. Des espaces sont apparus, permettant aux Lions, rapides et techniques, de s’infiltrer facilement."

O Jogo a résumé la soirée avec un titre parlant : "Le Lion mord", en référence au surnom du Sporting. Le quotidien souligne la domination des Portugais et la maîtrise affichée tout au long du match.

Record insiste de son côté sur l’expérience et la qualité du Sporting, qui ont fait la différence. "La victoire est logique. Le Sporting se rapproche des 10 points en Ligue des champions et se place dans une situation confortable."

Même en Espagne, la prestation a retenu l'attention. AS écrit : "Le Sporting a fait le travail contre le Club Bruges avant que les difficultés ne commencent. Obtenir trois points face à un concurrent direct était essentiel au vu du calendrier compliqué qui les attend encore."