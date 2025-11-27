"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

Victime d'une lourde charge en fin de rencontre et transporté à l'hôpital, Nordin Jackers était conscient à sa sortie du terrain, a indiqué Nicky Hayen en conférence de presse. Des examens complémentaires vont être effectués.

Dans les dernières secondes de la rencontre de Ligue des Champions entre le Sporting CP et le Club de Bruges, Nordin Jackers a subi une lourde charge de la part du remplaçant Salvador Blopa, âgé de seulement 18 ans.

Le portier des Blauw & Zwart, qui s’est effondré, a immédiatement montré que la situation était préoccupante. L’équipe médicale du Club de Bruges s’est précipitée sur le terrain et l’a évacué sur une civière, alors que l’arbitre sifflait la fin de la rencontre sur le score de 3-0.

Les précisions de Nicky Hayen quant à la blessure de Nordin Jackers

Témoin de l’incident et l’un des premiers à intervenir, Brandon Mechele a confirmé après le match que Nordin Jackers avait été touché "en plein thorax" et que sa blessure semblait sérieuse. Le gardien de 28 ans a d’ailleurs été rapidement conduit à l’hôpital pour des examens complémentaires.

En conférence de presse, Nicky Hayen a précisé que Nordin Jackers était conscient lors de sa sortie du terrain, mais qu’il se sentait mal. Les examens réalisés dans la nuit permettront de déterminer plus précisément la gravité de sa blessure.

Au micro de A Bola, le jeune Salvador Blopa est également revenu sur l'action : "Ce n'était pas intentionnel, j'ai vraiment essayé de l'éviter. Je tiens à présenter mes excuses à Nordin Jackers, j'espère qu'il se rétablira rapidement", a-t-il déclaré.