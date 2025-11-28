Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

Hein Vanhaezebrouck n'a pas épargné Nicky Hayen après la défaite du Club de Bruges face au Sporting sur le score de 3-0.

Le Club de Bruges a fortement déçu en déplacement au Sporting Clube de Portugal. C’était un déplacement difficile contre une équipe solide, mais après les précédents matchs de Ligue des champions, on en attendait davantage. Hein Vanhaezebrouck s’est montré critique envers l’entraîneur Nicky Hayen.

"J’ai généralement trouvé les plans de Nicky Hayen bons, mais ce n’était pas le cas à Lisbonne. C’est la deuxième fois après le Bayern que je vois que le plan n’a pas du tout fonctionné. Hayen a été critique envers ses joueurs dans son analyse d’après-match, mais aussi envers lui-même. Et il a eu raison", déclare-t-il dans le Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck analyse le plan raté

"Il a demandé à Forbs et Vermant de presser les défenseurs centraux, ce qui a libéré tout le flanc gauche du Sporting. Siquet devait alors sortir, et Onyedika était chaque fois tiré vers le côté droit pour le Club de Bruges dans son marquage individuel", poursuit l’ancien entraîneur, notamment de La Gantoise.

Selon Hein Vanhaezebrouck, c’est précisément ce qu’il faut éviter à tout prix : Onyedika qui se déporte hors du cœur du jeu. "Maintenant, l’adversaire l’a aussi très bien fait en allant systématiquement vers ce côté. Forbs aurait mieux fait de rester en place pour éviter d’offrir une autoroute à leur arrière gauche. Je pense que l’idée était de laisser Forbs plus haut afin qu’il soit plus frais pour les transitions."

"Mais cela n’a absolument pas fonctionné. Parce qu’Onyedika devait décrocher sur la droite, trop d’espace s’est ouvert au milieu de terrain. Cela a été corrigé en seconde période, mais le mal était déjà fait", conclut Hein Vanhaezebrouck.

Le Club de Bruges a finalement perdu 3-0, sans jamais pouvoir espérer mieux. Après cinq matchs de Ligue des champions, les Blauw en Zwart sortent du top 24 et tombent à la 26e place avec quatre points. Les prochaines rencontres devront absolument livrer des résultats pour espérer aller plus loin.