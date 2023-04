Trop courte face à Leverkusen, l'Union quitte l'Europa League la tête haute

L'Union a perdu ce jeudi soir face au Bayer Leverkusen en quart de finale de l'Europa League (1-4). Battus par plus forte qu'elle en quarts, les hommes de Karel Geraerts peuvent être fiers d'eux.

Après un bon match nul glané sur les terres de Leverkusen lors du match aller (1-1), l'Union accueillait le club allemand pour une rencontre qui s'annonçait des plus ouvertes. Geraerts décidait, comme pressenti, de faire confiance à Machida pour remplacer Van Der Heyden, suspendu suite au match aller. Côté Bayer, Xabi Alonso faisait deux changements, avec Amiri et Hlozek dans le 11 de base. L'ambiance au Lotto Park était chaude, magnifique, le décor était planté pour vivre une grande soirée européenne.

Peut-être déconcertés par la grande pression pesant sur les épaules, les Unionistes loupaient totalement leur début de match. Burgess négociait mal une incursion de Wirtz. Kandouss hésitait à intervenir et laissait le champ libre à Diaby, qui devançait la sortie de Moris et faisait 0-1 après seulement deux minutes de jeu.

L'Union réagissait directement, et plutôt bien. Vertessen et Boniface mettaient la défense de Leverkusen en difficulté, sans néanmoins mettre Hradecky à contribution. Pendant ce temps, le Bayer faisait très mal et n'était pas loin d'en mettre un deuxième, mais Diaby plaçait juste à côté devant Moris (16e). Bakker, laissé inexplicablement seul par Lazare, voyait Machida dévier de justesse son centre (22e).

Les choses n'allaient pas s'arranger pour l'Union, qui perdaient Vertessen sur blessure à la demi-heure. Il était remplacé par Adingra.

Leverkusen créait plus, était plus inspiré, dominait dans le milieu de terrain...Bref, était meilleur dans cette première mi-temps. Sur une reconversion absolument superbe enclenchée par Diaby, Hlozek servait idéalement Bakker. Le Néérlandais faisait 0-2 (37e).

L'Union s'était prise un gros coup sur la tête. La réponse, via une tête de Machida après un bon coup franc centré par Teuma, était bien trop timide (42e). 0-2 à la mi-temps, l'Union était condamnée à l'exploit pour, au moins, croire aux prolongations.

L'erreur de trop...

Au retour des vestiaires, Geraerts tentait quelque chose en remplaçant Kandouss par Terho. L'Union passait à un système à trois défenseurs. Les Bruxellois démarraient cette seconde mi-temps tambour battant, avec la volonté de marquer le plus rapidement possible. Lazare frappait au-dessus (46e), tandis que Boniface n'arrivait pas à redresser un bon centre de Lapoussin (51e).

Alors que l'Union était dans un temps fort, le pressing de Leverkusen allait faire mal, très mal... Pressé à la relance, Burgess remettait en retrait vers Moris. Le gardien de l'Union, mis en difficulté, loupait son dégagement et offrait le 0-3 à Frimpong. Cruel (60e).

Un superbe sursaut d'orgueil

Mais cette Union- là n'abandonne jamais. Alors que certaines équipes se seraient arrêtées de jouer à 0-3, les Unionistes donnaient tout pour réduire le score et allaient être récompensés. Sur un centre en retrait de Lapoussin, Terho récupérait et tirait de toutes ses forces. Le ballon était dévié et terminait sa course au fond des filets (1-3, 64e).

Les Unionistes ne s'arrêtaient pas là et mettaient un pression folle devant la cage de Hradecky. Boniface était à deux doigts de reprendre de la tête un centre vicieux de Teuma (67e). Bien dans son match, Adingra avait le 2-3 au bout du pied mais son enroulé heurtait la barre (69e). Boniface voyait un centre contré être dévié du bout des doigts par Hradecky, Lynen suivait mais c'était sauvé in extremis (75e).

Le temps fort de l'Union était passé. Ereintée, la défense laissait partir Diaby dans son dos. Le Français tirait sur Moris, mais Hlozek avait bien suivi. Le jeune prodige tchèque faisait 1-4 et enterrait tout espoir pour l'Union (79e).

Les Unionistes tentaient encore via quelques frappes de loin d'inquietér Hradecky, mais cela ne passait pas. De l'autre côté, Moris se donnait un peu de baume au coeur en remportant ses face à face devant devant Bellarabi puis Azmoun.

Battue 1-4 et éliminée de l'Europa League, l'Union pourra s'en vouloir au vu de ses erreurs. Mais jamais son courage et sa volonté ne pourront être remis en cause.