Casper Terho, nouvelle révélation de l'Union : "Je compte sur lui pour les prochains matchs"

Si l'Union s'est inclinée ce jeudi soir face au Bayer Leverkusen (1-4) et dit au revoir aux quarts de finale de l'Europa League, plusieurs points positifs sont à retirer de la prestation des Saint-Gillois. La montée de Casper Terho, buteur, en fait partie.

Alors que l'Union était menée 0-2 à la mi-temps, Karel Geraerts nous a sorti un remplacement inattendu de son chapeau : exit le défenseur central Ismael Kandouss, welcome l'ailier droit Casper Terho.

Le changement de système motivé par ce remplacement a amené plus de tonus. Sur son aile droite, Terho a apporté un plus et a beaucoup donné. C'est lui qui, après un travail énorme de Lapoussin, a réceptionné un centre et a tenté sa chance. Dévié, le ballon a terminé sa course au fond des filets et a fait renaître l'espoir chez les Saint-Gillois. Malheureusement, Hlozek fera 1-4 et éliminera définitivement les Bruxellois de l'Europa League.

Quoiqu'il en soit, cette entrée au jeu reste une étape très importante pour celui qui ne comptait encore qu'une grosse vingtaine de minutes jouées avec l'Union depuis son arrivée en janvier dernier. Questionné au sujet de Terho ce jeudi, Karel Geraerts s'est montré très positif. Il a confirmé que le Finlandais pourrait davantage jouer d'ici la fin de la saison. "Je sens déjà depuis une certaine période qu'il est prêt. Il montre de bonnes choses à l'entraînement. C'est à lui d'être prudent, parce qu'il fait face à une grosse concurrence en tant que titulaire ou sur le banc. Il doit être patient."

Cela fait déjà depuis une certaine période que je sens qu'il est prêt

"Je n'ai pas hésité à faire appel à lui ce soir", a continué Geraerts. "Je pensais que c'était parfait pour lui de jouer cette deuxième mi-temps. Il a bien fait, il a montré de bonnes choses. Ce n'était pas évident pour un jeune joueur dans un tel match, où tu es mené 0-2 et face à un tel adversaire. Je compte aussi sur lui pour les matchs qui suivent."