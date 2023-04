Battue 1-4 ce jeudi soir par le Bayer Leverkusen en quart de finale retour d'Europa League, l'Union Saint-Gilloise a dit au revoir à son rêve européen.

"On est très déçus. On voulait vraiment aller chercher la demi-finale. Le début de match ne nous a pas aidé. La première mi-temps a été difficile pour nous. Mais chapeau pour notre deuxième mi-temps, de réagir comme ça à 0-2 contre Leverkusen", a analysé le milieu de terrain Senne Lynen après la rencontre.

Lynen avait du mal à cacher sa déception. "C'est très dur pour moi maintenant. Ca ira mieux demain. Mais ce soir, il ne reste que la fierté. On a beaucoup appris, au niveau de l'importance des détails, de l'importance des détails."

L'Union va dorénavant pouvoir pleinement se concentrer sur le championnat de Belgique et viser le titre. "Ce sera à nous de nous focus sur les play-offs, et ce samedi contre Courtrai. C'est un match très important avant les play-offs. Nous étions focus cette semaine sur Leverkusen, on ne parlait pas vraiment du championnat de Belgique. Commencer les play-offs en tête ? Je ne sais pas. L'année dernière, nous avions commencé premiers et on a pas gagné. Ca ne me dérange pas trop, je crois."