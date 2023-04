Karel Geraerts a lui aussi cru à une remontada : "Tout le stade sentait que c'était possible"

Même menée 0-3 à l'heure de jeu par Leverkusen, l'Union Saint-Gilloise a donné le maximum et est parvenue à faire douter son adversaire du soir. Les hommes de Karel Geraerts, battus 1-4, quittent l'Europa League au stade des quarts de finale, la tête haute.

"Le sentiment qui prédomine ? La déception. En deuxième mi-temps, nous sommes très bien sortis du vestiaire. On a bien pressé sur le côté, avec beaucoup de mouvement et de variantes. On a joué un très bon football", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse d'après-match ce jeudi soir.

Menée 0-3 mais faisant preuve d'abnégation, l'Union a vu ses efforts être récompensés et a réussi à marquer le 1-3, via Terho. "On sentait que quelque chose était possible à 1-3", a continué Geraerts. "Tout le stade sentait que cela était possible. On était très proches de marquer le deuxième but. Mais il faut être honnête : Leverkusen a beaucoup de vitesse, aussi avec des très bons défenseurs centraux. Cette équipe est une vraie machine."

Leverkusen est une vraie machine

Il faudra très vite tourner le bouton après cette déception. "Nous avons déjà été confrontés à cela dans le passé : à Glasgow, contre le Standard ou Westerlo. L'équipe a toujours fait preuve de confiance. Nous devrions être en mesure de penser à notre dernier objectif de la saison dès ce samedi", a réagi un Geraerts confiant.

Eliminée la tête haute, avec la "fierté" de son coach, l'Union pourra donc désormais se concentrer avec "ambition" sur la fin de la phase classique et surtout les play-offs 1."Si ces deux matchs ont fait grandir mon équipe ? Oui, bien sûr. Les matchs que nous allons jouer en play-offs 1 sont du même niveau que celui de ce soir. On va jouer contre Genk, l'Antwerp, et probablement contre Gand ou Bruges. Ce seront des top matchs, où les détais vont faire la différence. On l'a vu ce soir : cela a été une question de détails. Parce dans le jeu, on a très bien joué, de plus avec un système et des joueurs différents."