Soirée compliquée pour l'Union et Anthony Moris : "Cela se joue sur des détails"

Auteur d'une relance coupable sur le troisième but de Leverkusen, le gardien de l'Union Saint-Gilloise n'aura pas vécu la soirée la plus évidente de sa carrière.

Il y a des soirs où les signes ne trompent pas. Battu dès la 2e minute de jeu par Diaby, Anthony Moris a passé un match difficile dans les cages de l'Union Saint-Gilloise. Impuissant sur le second but de Leverkusen, des oeuvres de Bakker, le gardien luxembourgeois n'a ensuite pas été aidé par Burgess sur une relance forcée par le pressing de Leverkusen. L'ancien gardien du Standard a bien malgré lui offert le 0-3 à Frimpong à l'heure de jeu, alors que l'Union poussait pour revenir dans le match. Une erreur qui fait mal et qui en rappelle une autre, datant de l'été dernier lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions sur le terrain des Glasgow Rangers. Moris a conclu sa soirée par un quatrième but encaissé après un face à face pourtant gagné face à l'intenable Diaby mais un rebond bien suivi par Hlozek.

Bien évidemment déçu, Moris n'a pas pour autant oublié le magnifique parcours de son équipe en Europa League, dont il a été un rouage fiable et essentiel. "Mon sentiment ? Surtout la fierté d'avoir pu réaliser un parcours européen de cette qualité-là, et d'avoir remis la Belgique sur la carte du football européen. Je suis également très fier des autres clubs belges, qui ont réussi leur parcours", a déclaré Anthony Moris en zone mixte après la défaite de ce jeudi soir.

Nous avons remis la Belgique sur la carte du football européen

"Nous avons appris que cela se joue sur des détails. On l'avait déjà vu l'année passée avec la perte du titre. Mais on a jamais rien lâché, comme contre Braga ou l'Union Berlin. Jouer des matchs d'une telle intensité, d'une telle qualité, cela va nous servir pour la suite de la saison et les play-offs. On va en retirer du positif."

Le gardien de l'Union a d'ailleurs vu son équipe grandir au fur et à mesure de la campagne europeenne. "On s'est rendu compte qu'on pouvait rivaliser avec de grosses équipes. Même aujourd'hui, malgré le fait que le score est lourd, on n'a pas été ridicules. On a tendance en Belgique à se plaindre des équipes qui jouent l'Europe parce qu'ils vont perdre des points en championnat, mais cela leur donne aussi un boost mental énorme. On avait travaillé toute l'année passé pour l'Europe, on allait surtout pas le bâcler. On s'était installé dans ce rythme de match. J'espère qu'on revivra une telle campagne", a conclu le gardien de l'Union SG.