C'est la fin du parcours de l'Union Saint-Gilloise cette saison en Europa League. Les coéquipiers de Teddy Teuma se sont inclinés 1-4 ce jeudi soir en quart de finale retour face au Bayer Leverkusen.

"On peut ressentir de la frustration. Après deux minutes de jeu, on prend ce premier but. Face à un tel adversaire, cela nous rend la tâche bien plus difficile. Cela a été un réel handicap", a regretté Teddy Teuma en zone mixte après la défaite essuyée ce jeudi soir face au Bayer Leverkusen.

"On a de la frustration ce soir, mais il faut être honnête : le meilleur s'est qualifié ce soir", a continué le capitaine de l'Union. "On peut être fiers du parcours qu'on a réalisé, et aussi de notre match. En deuxième mi-temps, on a tenté un coup tactique et on a amené un peu plus de fougue. On a été plus offensifs. On a amené un peu plus de danger. Mais sur chaque contre, ils ont été hyper efficaces. C'est du très haut niveau."

L'Union devra maintenant se concentrer sur la fin du championnat de Belgique, et leur participation aux Champions' Play-offs. "Si maintenant, c'est objectif titre ? Bien sûr", a répondu Teuma. "Le plus dur maintenant, c'est de récupérer un maximum parce que dimanche on aura un match très important, un peu piège, à Courtrai. On peut maintenant se concentrer à 100 % sur le championnat. On doit prendre cela (cette élimination) positivement. C'est la fin d'un superbe parcours."