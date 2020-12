Ole Gunnar Solskjaer n'est pas pour une pause en Premier League

Manchester United a terminé l'année sur une victoire, et l'Angleterre envisage désormais de suspendre son championnat pour calmer l'épidémie de Covid-19. Ca ne plairait pas à Ole Gunnar Solskjaer.

La Premier League à l'arrêt ? C'est une vraie possibilité, et ce n'est pas pour plaire à Ole Gunnar Solskjaer. "Je ne vois pas ce que ça amènerait. Je n'y ai jamais vraiment pensé parce que je pense que nos joueurs respectent bien les protocoles et les règles. Ca fait partie de notre travail", estime l'entraîneur de Manchester United via Skysports.

"Mais je ne vois pas trop le bénéfice ; quand jouerions-nous les matchs ? Nous savions que cette année serait difficile, je ne vois pas ce qu'une pause changera", pointe le Norvégien. La Premier League a confirmé 18 cas positifs cette semaine, soit le chiffre le plus haut de la saison jusqu'ici.