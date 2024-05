Les rumeurs inquiétantes au Standard se multiplient : "Certains menacent de ne plus jouer"

La fin de saison se transforme en véritable calvaire au Standard. Après la défaite à Louvain, Ivan Leko a mis ses joueurs face à leurs responsabilités, mais sur le plan extra-sportif, tout va à vau-l'eau.

Peut-on se concentrer sur le terrain quand rien ne va au-dehors ? C'est la question qu'on est en droit de se poser concernant le Standard de Liège. Marlon Fossey, à notre micro ce dimanche (lire ici), ne savait pas trop quoi dire, mais la tension paraît largement dépasser les limites du sportif chez les Rouches.

Cette semaine, les rumeurs se multiplient. 777 Partners, propriétaire du Standard, est au beau milieu d'une véritable tempête judiciaire et se retrouve attaqué de toutes parts, aux USA comme en Belgique.

L'immobilière du Standard et l'ancien propriétaire Bruno Venanzi, qui n'ont pas encore touché une tranche de paiements à hauteur de 3,5 millions d'euros, ont entamé une procédure judiciaire (lire ici).

En attendant, les joueurs aussi se voient impactés. En effet, comme souvent cette saison, des retards de salaire ont été constatés récemment. Le salaire d'avril n'aurait ainsi pas encore été versé, rapporte Het Belang Van Limburg.

Et alors que la saison est virtuellement finie et que le Standard n'a plus rien à jouer, les joueurs en auraient assez. Certains auraient ainsi menacé de boycotter la fin de saison et de ne plus monter sur le terrain. Récemment, Steven Alzate a quitté le club, officiellement "pour que le Standard se concentre sur les joueurs qui seront là la saison prochaine" ; une drôle de raison, car bien d'autres joueurs quitteront Liège en fin de saison, et ne sont pas mis de côté pour autant.

Het Belang Van Limburg affirme que le Standard aurait promis aux joueurs de leur verser leurs salaires cette semaine. Mais voilà qui n'augure rien de bon, une fois de plus.