🎥 Noa Lang n'a pas changé : après son chant sur Anderlecht, l'ancien de Bruges a failli récidiver

Le PSV Eindhoven a Ă©tĂ© sacrĂ© champion des Pays-Bas et les images de la fĂȘte du titre ont montrĂ© un Noa Lang clairement alcoolisĂ©. L'ancien du Club de Bruges a d'ailleurs failli dĂ©raper, un peu comme Ă l'Ă©poque aprĂšs le titre des Blauw & Zwart.

Le PSV Eindhoven a été sacré champion des Pays-Bas et la ville a fêté ce titre lundi, avec une célébration au Stade Phillips et une scène en ville. Noa Lang a été vu verre de whisky à la main, et n'en a certainement pas bu qu'un, ce qui lui a fait frôler la catastrophe.

En effet, alors que le micro lui était tendu sur scène, Lang a entamé un chant qui avait déjà valu des ennuis... à Jan Vertonghen à l'époque, quand le Diable Rouge évoluait à l'Ajax Amsterdam. Un chant décrivant les supporters de Feyenoord comme des "kut kakkerlakken", soit des "cafards de merde".

Heureusement pour Noa Lang, Luuk De Jong, capitaine du PSV, a immédiatement compris ce qui se passait et a pris le micro à son coéquipier. Vertonghen, pour ce même chant en 2010, avait pris 3 matchs de suspension.

Bien sûr, ce n'est pas une première pour l'ancien du Club de Bruges. Après le titre des Gazelles en 2021, Lang avait chanté "Nog liever dood dan Sporting jood", un chant jugé antisémite qui lui avait valu d'aller faire un tour à la Caserne Dossin de Malines, ancien camp de concentration et actuellement musée sur l'Holocauste.

Sur le plan sportif, Noa Lang a vécu une saison compliquée, ayant été longtemps blessé. Il s'en est d'ailleurs excusé auprès des supporters lors des festivités, promettant un nouveau titre la saison prochaine. L'international néerlandais (10 caps, 2 buts) va manquer l'Euro 2024 en raison d'une blessure.