Terrible nouvelle pour le Club de Bruges dans la course au titre !

Le Club Bruges vient de subir un sérieux coup dur en pleine course au titre. La saison de son défenseur Bjorn Meijer est terminée.

Le Club de Bruges a remporté dimanche une victoire 1-2 sur le terrain de l'Antwerp. Une très bonne nouvelle dans la course au titre, d'autant plus que l'Union et Anderlecht ont fait match nul.

Cependant, tout n'est pas rose chez les Blauw en Zwart. Bjorn Meijer a dû quitter le terrain du Jan Breydel en première mi-temps après avoir subi une blessure. Sabbe l'a remplacé.

Bjorn Meijer absent pendant plusieurs mois

Le Club de Bruges a annoncé ce lundi que les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le latéral. Meijer a subi une IRM qui a révélé une blessure au genou droit.

"Bjorn subira une intervention chirurgicale et sera indisponible pendant plusieurs mois. Nous souhaitons à Bjorn un prompt rétablissement", indique le Club sur son site internet.

Le Club de Bruges perd là un pilier, qui recevait les faveurs de Nicky Hayen. Meijer a en effet débuté 6 des 7 matchs de ces Champions Play-offs.