Tout Eupen ne mérite pas la D1B : les clubs de l'élite peuvent réaliser de très belles affaires au Kehrweg

Après huit saisons en première division, l'AS Eupen est officiellement reléguée en Challenger Pro League. Certains Pandas ne méritent cependant pas la D1B, et représenteront de belles affaires à saisir pendant l'été.

Eupen est en D1B, oui, mais tout Eupen ne mérite pas cette D1B. Certains Pandas pourraient rendre de fameux services à plusieurs clubs de Jupiler Pro League, et seront des opportunités intéressantes à saisir pendant l'été. En défense comme en attaque, il y en a pour tous les goûts.

Un secteur défensif particulièrement intéressant

En discutant avec certains supporters, récemment, on se rendait compte que ceux-ci ne se retrouvaient plus dans leur équipe. Une équipe qui ne représentait plus réellement les valeurs du club et de sa région, et qui ne faisait plus vraiment vibrer les supporters.

Derrière, ce sont trois joueurs qui connaissent bien la maison, et qui sont donc particulièrement appréciés des fans, qui pourraient représenter les meilleures opportunités pour les clubs de D1A. On pense évidemment à Gary Magnée (24 ans), Boris Lambert (24 ans) et Rune Paeshuyse (22 ans).

L'arrière droit, le milieu défensif (qui peut aussi évoluer en défense centrale) et l'arrière central de cette équipe d'Eupen constituent une défense 100% belge, en compagnie d'un Yentl Van Genechten (23 ans) qui mérite aussi de faire partie de cette liste. Pendant la saison, les choix des entraîneurs ont été critiqués, puisque cette défense a longtemps été plébiscitée par les fans. Lambert a souvent joué un cran plus haut, Davidson, Palsson, Filin et Kral ont reçu énormément de temps de jeu... on s'est parfois demandés pourquoi, il faut bien l'avouer.

Des jeunes talentueux, il y en a aussi à l'AS Eupen

Au cœur du jeu, le jeune Amadou Keita (22 ans) mérite certainement mieux que la Challenger Pro League. Le natif de Conakry n'a pas toujours été aligné dans les meilleures conditions, a fréquemment dû se battre pour gommer les erreurs des coéquipiers, et a surtout fait preuve d'une aisance technique supérieure à la moyenne. Après une première saison pleine en D1A, le milieu de terrain pourrait rebondir.

Le dernier nom de cette liste est plutôt un pari : Lorenzo Youndje. Nous vous en parlions il y a quelques mois, le défenseur latéral est suivi depuis assez longtemps par le Standard, le Racing Genk et le Club de Bruges, qui étaient désireux de lui donner du temps de jeu en Challenger Pro League avant de le lancer avec les A.

Le SL16 FC ne pourra plus le faire puisque relégué en Nationale 1, mais les deux clubs du nord du pays pourraient profiter de cette occasion pour passer à la vitesse supérieure dans le dossier. Peut-être encore un petit peu frêle pour être titulaire en D1A, l'international espoir belge U19 est pétri de talent et ne demande qu'à s'aguerrir.