Mats Rits bien décidé à briser les rêves du Club de Bruges : "Etre leader ne signifie rien !"

A Anderlecht, ils ont trouvé le temps de regarder le Club de Bruges avant leur match à l'Union. Mats Rits était devant la télévision pour voir son ancienne équipe et grand concurrent pour le titre à l'œuvre. Le 19 mai prochain, les deux équipes s'affronteront pour un duel au sommet...pour le titre.

Juste à temps, Anderlecht semble retrouver sa meilleure forme. Contre l'Union, ils n'ont pas joué avec de longs ballons, mais plutôt au sol. En combinant, cela fonctionne visiblement mieux.

"C'est - je pense - un résultat correct", a analysé Mats Rits à notre micro après la rencontre. "Nous avons bien joué, surtout en première mi-temps. Peut-être méritions-nous plus vu les occasions, mais un point est un bon résultat."

"Bien sûr, nous restons optimistes. Il reste trois matchs et les deux prochains se déroulent chez nous. Le Club de Bruges est maintenant premier. Mais peu importe qui est premier maintenant...cela ne rapporte rien. Le Club est en forme, mais nous continuons à croire au titre."

Cependant, Anderlecht devra concrétiser ses occasions. "Dans les grands matchs, il faut saisir ses moments et nous ne l'avons pas fait (ce dimanche). Sinon, nous aurions mené d'un ou deux buts à la mi-temps et le match aurait été complètement différent."

Les performances du Club ne font pas vraiment peur à Rits. "Oui, j'ai regardé leur match. C'est ce que je veux dire par saisir ses moments. Ils sont en forme et quand tout roule, tout roule vraiment. Ils auraient aussi pu concéder un deuxième penalty et ils ont marqué leur premier but avec un peu de chance. Nous devons simplement interrompre cette dynamique."