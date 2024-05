Un départ inévitable cet été ? Un Diable Rouge pourrait faire le grand saut et décrocher un transfert record !

Johan Bakayoko a réalisé une très bonne saison au PSV. L'ailier a joué un rôle important dans le titre de champion des Pays-Bas.

Le PSV est devenu champion des Pays-Bas. Johan Bakayoko a été d'une très grande importance. L'attaquant belge a marqué 12 fois en 31 matchs de championnat.

Ses performances n'ont pas non plus échappé à l'étranger. Bakayoko est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et devrait décrocher un beau transfert cet été.

Johan Bakayoko plus que jamais concerné par un départ du PSV Eindhoven cet été

D'après Het Laatste Nieuws, Arsenal et Liverpool manifestent notamment de l'intérêt. À Arsenal, il pourrait ainsi devenir coéquipier de Leandro Trossard.

En outre, le Borussia Dortmund et Brentford se sont également déjà manifestés pour le jeune diable rouge de 21 ans. Il est estimé à 40 millions d'euros selon le site de référence Transfermarkt.

Cependant, selon le journal flamand, le PSV aimerait battre son propre record de transfert. C'est pourquoi Bakayoko devrait rapporter au moins 50 millions d'euros. Affaire à suivre, sans aucun doute !