Anderlecht relance déjà ses recherches après un dernier transfert raté

Un peu étrange de déjà relancer la problématique des gardiens à Anderlecht après que "le problème" Maxime Dupé ait été résolu il y a quelques mois seulement. Anderlecht ne regrette pas l'arrivée de Kasper Schmeichel. Cependant, des questions subsistent quant à son remplaçant futur.

Anderlecht s'est activé sur le marché des transferts cet hiver suite au départ de Maxime Dupé et a recruté Mads Kikkenborg en provenance de Lyngby. Le Danois de 24 ans a été acheté dans une perspective d'avenir et pour apprendre sous la houlette de son compatriote Kasper Schmeichel.

Cependant, et c'est assez remarquable, c'était Colin Coosemans qui se retrouvait régulièrement sur le banc en tant que deuxième gardien après le Nouvel An. Et lorsque Schmeichel s'est blessé, c'est bel et bien Coosemans qui l'a remplacé.

Brian Riemer a alors simplement déclaré que Coosemans était le deuxième meilleur gardien de l'équipe d'Anderlecht. D'après ce que l'on entend, Kikkenborg est encore loin d'être prêt à revendiquer une place dans les buts. Il y a même des doutes s'il aura un jour la carrure d'un titulaire.

C'est pourquoi Jesper Fredberg a désormais établi une longue liste de gardiens potentiels. En effet, il n'est pas encore certain que Schmeichel restera et dans ce cas, seul Coosemans reste comme potentiel numéro 1.

Il bénéficie de la confiance de son entraîneur, mais pour un grand club, il ne semble pas suffisant de bénéficier d'une seule option. Surtout lorsque l'on sait que Coosemans n'a été véritablement testé que lors de quelques matchs.