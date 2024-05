"Tu étais incapable de toucher un ballon, ou même de marcher" : le poignant hommage au retour de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois a joué son premier match de la saison le week-end dernier. Une magnifique victoire après de longs mois à l'infirmerie.

Après avoir passé presque toute la saison en revalidation, Thibaut Courtois est de retour en force. Il a rejoué contre Cadix, gardant ses filets inviolés et remportant le titre avec le Real. Après avoir vécu tous ces moments de l'intérieur, sa femme Mishel Gerzig lui a rendu un bel hommage sur Instagram.

"D'accord, il est temps de devenir un peu émotif. Mettons de côté le super match que tu as joué et les incroyables arrêts cruciaux que tu as réalisés hier. Parlons de toi", a-t-elle commencé.

"Sur le combattant incroyablement fort et déterminé que tu es. Il y a neuf mois, tu t'es blessé, une blessure qui a brisé les cœurs de tous ceux qui t'aiment et t'apprécient. Y compris le tien, car le football et le Real Madrid signifient tellement plus pour toi que juste un travail" poursuit-elle.

Quelle force de caractère !

Le mental de Thibaut Courtois a une nouvelle fois fait des miracles "Au lieu de te laisser abattre, tu l'as utilisé pour devenir encore meilleur. Je t'ai vu travailler pendant des jours, sans relâche. Travailler si dur. Manifester ton retour. Des jours seuls, incapables de toucher un ballon et au début, même de marcher ! Je n'ai jamais vu quelqu'un être mentalement si fort."

Pourtant, ces coups du sort l'ont mis à rude épreuve : "Tu étais presque de retour, mais ensuite une autre blessure, une autre opération. À nouveau des béquilles, à nouveau éloigné de l'équipe. Je me souviens quand tu m'as appelée avec la terrible nouvelle. J'étais enceinte de neuf mois, j'ai pris la voiture et je suis allée à Valdebebas puis à l'hôpital. Tout autre personne aurait abandonné. Mais pas toi".

"De quoi es-tu fait ?! Pour résumer une longue histoire : TU ES DE RETOUR. Je ne pourrais pas être plus fière de toi. Tu nous apprends tous ce qu'est la véritable force et ambition. Te voir à nouveau sur le terrain, dans les buts, là où tu dois être. Tu l'as prouvé au monde. Encore une fois" conclut-elle.