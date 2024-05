"L'impression que ça avait craqué" : un Diable a eu peur pour son Euro cet hiver

Dodi Lukebakio revient en force avec Séville. Sa blessure n'est déjà plus qu'un lointain souvenir.

Si Dodi Lukebakio ne comptabilise que neuf titularisations en Liga, c'est avant toiut à cause de cette élongation du ligament survenue au mois de décembre et qui l'a tenu écarté des terrains jusqu'au mois de mars.

Sur le moment, il pensait même que son Euro était en danger : "J'y ai pensé, il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête parce que je n'avais jamais vécu de blessures graves. J'avais l'impression que ça a craqué. En marchant, je sentais que c'était bizarre, en courant je me suis dit que ça avait l'air grave. Forcément, tu penses à tout ça quand tu rentres au vestiaire" se souvient-il pour Eleven.

Finalement, le Diable Rouge a pu faire son retour et a déjà retrouvé toutes ses sensations. La preuve avec un but splendide inscrit hier soir : "Dieu merci, il n'a pas fallu d'opération, c'était une blessure "moins grave" que prévue".

Lukebakio de retour en forme pour l'Euro

Il n'empêche que ce coup d'arrêt est mal tombé : "Je commençais à bien me sentir. On passait une période très compliquée, je voulais vraiment aider l'équipe, j'étais très triste. J'ai appelé ma femme, je me demandais "Pourquoi ? Pourquoi maintenant ?".

Il a puisé dans sa foi pour tenir bon : "Je me posais beaucoup de questions, mais je suis quelqu'un de très croyant. J'ai su très vite être positif, qu'il y a une raison pour tout. Cette blessure, je l'ai vécue en paix. Je me suis dit que ca me permettrait de prendre du temps avec ma famille, de réaliser que chaque jour est important".