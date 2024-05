Le futur de Sergio Conceiçao en question : vers un nouveau club ?

Sergio Conceiçao entraîne le FC Porto depuis 2017 déjà. Est-il temps pour lui d'aller chercher des trophées ailleurs ?

Sergio Conceiçao (49 ans) a remporté de nombreux trophées depuis son arrivée au FC Porto, en 2017. L'ancien entraîneur adjoint et joueur du Standard a été sacré champion du Portugal en 2018, 2020 et 2022, tout en décrochant la Coupe du Portugal en 2020, 2022 et 2023.

Conceiçao ne peut donc pas vraiment rêver de faire beaucoup mieux, et son nom est fréquemment cité sur le banc des plus grands clubs européens. Cette fois, c'est en Italie qu'il est envoyé par la Gazzetta dello sport.

Selon le célèbre quotidien aux pages roses, Sergio Conceiçao serait considéré par l'AC Milan comme un successeur potentiel à Stefano Pioli, dont le licenciement n'est pas encore officiel mais semble acté par toute l'Italie.

La Gazzetta affirme que Milan attend désormais des nouvelles de Jorge Mendes, agent de Conceiçao. Ce dernier devrait rencontrer le nouveau président du FC Porto, André Villas-Boas, pour discuter de l'avenir.

Sergio Conceiçao, trop cher ?

L'ancien de la Lazio et de... l'Inter Milan a cependant prolongé jusqu'en 2028 à Porto, mais ce nouveau contrat a été négocié par l'ancienne direction. Une clause existerait qui permettrait aux deux parties de se séparer sans heurts. Du côté de Villas-Boas, on est notamment inquiet des émoluments de Conceiçao, revus à la hausse lors de sa prolongation.

André Villas-Boas a en effet basé sa campagne électorale pour le poste de président sur une politique financière saine et la rigueur budgétaire ; or, Conceiçao sera payé 3,5 millions par an jusqu'en 2028, pour un total (avec bonus et primes) pouvant grimper à 28 millions en 4 ans. La chance de l'AC Milan ?