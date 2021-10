Avec un doublé de Kaba, Louvain se défait de Saint-Trond

Le score était de 0-0 au repos mais Hayashi s'est vu refuser un but par le VAR.

En seconde, Kaba ouvrait le score à l'heure de jeu avant que Lavalée ne rétablisse l'égalité trois minutes plus tard. Quatres minutes seulement après l'égalisation, Schrijvers rendait l'avantage à OHL.

Dix minutes plus tard, Kaba, sur penalty, doublait l'avantage et Leistner recevait un second carton jaune. A dix, les Trudonnaires ont même concédé le quatrième but des pieds de Mathieu Maertens.

Au classement, Saint-Trond et OHL stagnent aux douzièmes et quinzièmes places.