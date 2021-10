Marc Brys explique pourquoi OHL renoue enfin avec la victoire

Pour la deuxième fois cette saison, OHL a goûté à la victoire. L'équipe de Marc Brys avait également été bonne les semaines précédentes, mais n'avait jamais réussi à s'imposer. La plupart du temps, ces matchs se sont terminés par un match nul.

La raison pour laquelle les choses ont fonctionné dimanche dernier contre Saint-Trond, n'est pas trop farfelue selon Marc Brys. Parfois, l'explication peut être simple. "Maintenant, nous avons enfin marqué ces buts, alors que dans d'autres matchs, ils sont restés à l'écart", a expliqué le T1 des Louvanistes.

Une explication qu'il est difficile de contredire. OHL a marqué quinze buts jusqu'à présent. Six de ces buts ont été inscrits lors des deux derniers matchs de championnat. Mettez le ballon dans le filet un peu plus souvent et OHL ne devrait pas rester sans victoire pendant plus d'un mois. "Nous étions à la recherche d'une victoire depuis un certain temps", réalise Marc Brys.

Depuis le 12 septembre pour être précis. Il n'y a pas que la question de la finition. Une plus grande efficacité donnera également plus de confiance à l'équipe. "Lorsque ces buts sont marqués, la peur disparaît et vous voyez que nous pouvons jouer du bon football."