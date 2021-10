Sory Kaba : "Nous avions besoin de cette victoire après 3 matchs nuls d'affilée"

OHL a étrillé Saint-Trond (4-1) ce dimanche soir lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Sory Kaba a été l'auteur d'un doublé du côté d'OHL. "Nous avons joué une très bonne deuxième mi-temps, même si notre première mi-temps n'était pas mauvaise non plus. Nous voulions montrer ce que nous avions travaillé pendant l'entraînement. Avant la mi-temps, ce n'était pas tout à fait ça, mais après quelques ajustements pour la deuxième mi-temps, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons été capables de pousser le tempo, ce qui est aussi ce sur quoi nous travaillons et ce que l'entraîneur attend de nous", a lâché le buteur louvaniste à l'issue de la rencontre.

OHL a renoué avec la victoire. "Nous avions besoin de cette victoire après 3 matchs nuls d'affilée, c'est satisfaisant. Nous devons continuer sur la lancée de la deuxième mi-temps. Je me sens bien, même si physiquement, il y a encore du travail à faire. Le coach me donne confiance et je veux donner quelque chose en retour", a conclu Kaba.

