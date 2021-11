Le Standard de Liège renoue enfin avec la victoire !

Ce samedi soir à Sclessin, le Standard de Liège recevait Eupen lors la quinzième journée de Jupiler Pro League. Assistance : 16.341.

Luka Elsner devait se passer des services de son dernier rempart ce week-end. Arnaud Bodart s'est blessé à l'entraînement après avoir reçu un coup direct au genou. Il était remplacé par Laurent Henkinet. Par contre, l'entraîneur du Standard de Liège pouvait compter sur le retour de Selim Amallah et titularisait Merveille Bokadi. Côté eupenois, Stefan Krämer faisait confiance à son équipe type.

Le début de rencontre sera équilibré entre les deux formations avec un tir de Nkounkou (1e) et une belle frappe à distance de Peeters qui poussera Henkinet à effectuer une jolie parade (7e). Toutefois après plus de vingt minutes de jeu, la rencontre sera interrompue dix minutes à cause de jets de fumigènes de la part des supporters eupenois (23e).

Les Pandas obtiendront une jolie occasion à la demi-heure de jeu avec un centre de Ngoy à destination de N'Dri mais l'ailier eupenois placera le ballon juste à côté (30e). L'attaquant des Pandas poussera ensuite Henkinet à se détendre sur une magnifique frappe (35e). Trois minutes plus tard, le Standard obtiendra une grosse occasion. Bien lancé dans la profondeur par Nkounkou, Klauss pensera tromper Nurudeen, mais le Ghanéen parviendra à dévier le ballon qui passait pourtant entre ses jambes (38e). Les Rouches ouvriront le score juste avant la pause grâce à un auto-goal d'Agbadou qui voudra remiser de la poitrine vers son gardien, mais l'Ivoirien placera le ballon au fond des filets (45e+3), 1-0.

En début de seconde période, les Liégeois seront proches de doubler la mise, mais le tir d'Amallah ira s'écraser sur le poteau droit de Nurudeen (53e). Les Pandas pousseront pour revenir tandis que les locaux tenteront de profiter des espaces. Nurudeen devra effectuer une parade sur un très beau tir enveloppé de Siquet (75e). En fin de rencontre, Eupen obtiendra un penalty, mais le VAR l'annulera aussitôt. Le score ne bougera pas, le Standard de Liège s'impose donc 1-0.

Les Rouches peuvent pousser un ouf de soulagement en bord de Meuse. Le Standard de Liège renoue avec la victoire et enregistre son premier succès en championnat sous l'ère Luka Elsner. La dernière victoire liégeoise remontait au 12 septembre à Seraing (0-1). Le matricule 16 se hisse à la 11ème place avec vingt points au compteur. Eupen reste 8ème avec une unité de plus que son adversaire du soir;