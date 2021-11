Le Standard de Liège a enfin renoué avec la victoire ce samedi soir contre Eupen (1-0) lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League.

Après quatre partages de suite, le Standard de Liège décroche sa première victoire sous Luka Elsner. "Une libération absolue. J’ai le sentiment qu’un mur s’écroule et qu’on va enfin pouvoir respirer avec cette victoire. On a cassé ce plafond de verre et j’espère que ça peut nous créer une série. Ce n’est qu’une victoire à domicile acquise avec beaucoup de combat. J’ai trouvé qu’on avait une constance offensive meilleure que lors des précédentes rencontres à la maison. Ce soir on a eu pas mal d’occasions franches avec ce poteau et des frappes cadrées même si ce n’est pas nous qui avons fini le travail", a expliqué le technicien franco-slovène en conférence de presse.

Les Rouches doivent désormais enchaîner et de gros tests les attendent. "On a un calendrier difficile qui nous attend, avec des déplacements périlleux, mais on sait de quoi on est capables. Comme on sait que chaque match en D1A est un combat au couteau, où il faut se battre et être attentif jusqu’à la dernière seconde, comme on l’a encore vu ce soir. Mais nous sommes prêts à nous engager dans ce combat, avec tout notre effectif. Car il sera aussi important d’avoir ces 25-26 gars qui se battent pour le même objectif et qui ont l’envie de se dépasser pour l’équipe", a conclu Elsner.