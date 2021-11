Julien Ngoy : "On doit se reprendre et se réveiller"

Ce samedi soir, le Standard de Liège s'est imposé contre Eupen (1-0) lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches l'ont emporté grâce à un auto-goal d'Agbadou juste avant la pause.

Eupen était venu à Sclessin pour faire un résultat mais les Pandas repartent avec zéro point dans leur escarcelle. "On encaisse un but assez bête juste avant la pause, mais ce sont des choses qui arrivent. L'interruption (dûe aux supporters eupenois pour des jets de fumigènes) nous a fait mal car on était bien dans la rencontre. On a eu des occasions mais il manquait un peu de chance et cette dernière passe. La victoire du Standard n'est pas totalement méritée. On aurait pu repartir avec un point. Ils n'ont pas eu plus d'occasions que nous, les deux équipes ont eu leurs moments forts. Mais ils ont gagné. On doit se reprendre et se réveiller car cela fait cinq matchs de suite sans la moindre victoire. On va continuer de travailler", a confié Julien Ngoy à l'issue de la rencontre.

L'attaquant formé au Club de Bruges et à Anderlecht est sorti peu après l'heure de jeu (61e). "Le staff a senti que j'étais un peu fatigué. Je suis un peu malade et j'ai cru que je pouvais mieux gérer", a conclu Ngoy en souriant.