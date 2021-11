Le Standard respire de nouveau : "Nous avions besoin de cette victoire pour avancer"

Ce samedi soir, le Standard de Liège s'est imposé face à Eupen sur la plus petite des marges obtenu grâce à un autobut d'Agbadou.

Ce week-end, Laurent Henkinet a pris la place d’Arnaud Bodart, légèrement touché au genou, dans les perches liégeoises. "Nous avions besoin de cette victoire pour avancer et aller vers l'avant. Le résultat au Club de Bruges avait déjà fait du bien et là nous avons pris les trois points. Peu importe qui marque le but (auto-goal d'Agbadou), nous étions présents dans tous les compartiments du jeu. Nous avons réalisé un match plein et nous aurions peut-être pu nous mettre à l'abri plus vite. Néanmoins, nous gagnons et enregistrons une clean sheet", a souligné le portier liégeois.

Ce succès est le premier de l’ère Luka Elsner en bord de Meuse en championnat. "Cela fait quelques semaines que le groupe travaille bien et est dans une bonne dynamique. Il était important de l'emporter et de montrer aux supporters que les joueurs s'arrachaient sur chaque ballon", a souligné Henkinet avant d'évoquer le penalty annulé en fin de rencontre. Keita est tombé tout seul dans le rectangle. "Je n'étais pas inquiet, voire serein car je ne l'avais pas touché durant ma sortie. Le VAR a confirmé mon ressenti, il n'y avait rien."