Eupen en deuil, Roger Maurage est décédé

Triste nouvelle ce samedi soir durant la rencontre opposant le Standard de Liège à Eupen.

Roger Maurage est décédé. Avant la rencontre d'Eupen au Standard de Liège, le bénévole eupenois a été victime d’une crise cardiaque dans la salle de presse du stade et a été réanimé par le médecin de l’équipe, le Docteur Stefan Ivic. Peu après son admission à l’hôpital, l'homme âgé de 83 ans s'est éteint.

Il faisait partie des bénévoles les plus fidèles et les plus anciens des Pandas. Pendant plus de trois décennies, il a prêté main forte partout où il pouvait aider et n'a manqué aucun match. Au Kehrweg, il a œuvré en tant que bénévole infatigable dans le domaine de la presse. Lors des entretiens, Roger Maurage soulignait toujours : "L’AS Eupen, c’est ma vie".

La rédaction de Walfoot présente ses sincères condoléances aux proches et à la famille de Roger Maurage.