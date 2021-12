Seraing continue de s'enfoncer, Courtrai enchaîne

Ce vendredi soir en ouverture de la vingtième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing recevait Courtrai.

Dans le dur avec trois défaites de rang en championnat, le RFC Seraing avait à coeur de renouer avec la victoire. De son côté, Courtrai arrivait au Pairay en pleine confiance avec deux succès de suite. Poaty et Mansoni faisaient leur retour dans le onze sérésien tandis que Belhocine effectuait un seul changement dans son équipe par rapport au week-end dernier, à savoir Moreno pour Mbayo.

Le début de rencontre entre les deux formations sera plutôt équilibré. Le premier tir cadré de la partie sera signé Kadri, mais le meneur de jeu ne surprendra pas Dietsch contraint tout de même de se coucher (6e). Dix minutes plus tard, Selemani tentera sa chance à distance, mais sa frappe plein axe et peu puissance ne surprendra pas le portier local (16e). Les Métallos réagiront avec un tir cadré de Maziz (20e) et un envoi puissant de Jallow juste au-dessus de la cage d'Ilic (21e). Courtrai ne sera pas loin d'ouvrir la marque, mais la reprise de Moreno ira heurter le poteau gauche de Dietsch (25e). Après cette grosse opportunité, il n'y aura rien à se mettre sous la dent jusqu'à la pause (0-0).

© photonews

Courtrai prendra les commandes de la rencontre après un gros cafouillage dans la défense sérésienne. Palaversa récupérera le cuir et l'enverra au fond (54e), 0-1. Peu avant l'heure de jeu, les Kerels feront le break via un penalty. Pris de vitesse par Mbayo, Boulenger le fauchera dans la surface. Selemani transformera l'envoi (59e), 0-2.

Dans les cordes après ce double uppercut, Seraing n'arrivera pas à se révolter et subira sa 13ème défaite de la saison. Courtrai s'imposera donc 0-2 au Pairay sans avoir eu besoin de forcer, les cadeaux distribués par les locaux ont suffi.

© photonews

Toujours aucune réaction du côté de Seraing qui enregistre sa quatrième défaite de suite en championnat. L'électrochoc tant attendu par Jordi Condom n'a toujours pas eu lieu. Seraing s'enfonce et occupe la 16ème place avec 19 points au compteur. Courtrai enchaîne un troisième succès de rang et se hisse à la 6ème place avec 31 unités.